Первый энергоблок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт

Первый энергоблок Белорусской АЭС вышел на мощность 400 МВт, сообщило министерство энергетики страны.

Церемония по повышению мощности энергоблока АЭС прошла с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС.

В соответствии с программами испытаний, мощность энергоблока будет поэтапно повышаться до проектной – 1190 МВт.

Напомним, 7 августа в реактор энергоблока № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива, означающая старт операций по его пуску.

В среду министерство иностранных дел Литвы направило ноту МИД Белоруссии в связи с началом работ на Белорусской АЭС.

Руководитель латвийской Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Роланд Ирклис сообщил, что утверждена методика, которая предотвратит поступление в Латвию электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы, и анализировала, почему Литва всячески противилась возведению станции.