Жителей Вильнюса призвали запастись таблетками йода из-за запуска БелАЭС

Власти Вильнюса предупредили жителей города о начале работы Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, призвав их запастись бесплатными таблетками йода до 17 ноября, сообщают литовские СМИ.

«Эти таблетки распространяются среди населения в профилактических целях в связи с запуском Островецкой атомной электростанции в Белоруссии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «15 минут».

Уточняется, что таблетки йодида калия выдают жителям Вильнюса при предъявлении удостоверения личности почти во всех аптеках литовской столицы. Кроме того, власти обязали центральную поликлинику Вильнюса заранее отправить электронные рецепты на таблетки йодида калия для 500 тыс. горожан.

При этом отмечается, что жители могут употреблять йодид калия «только в случае ядерной аварии в соседней стране и только при условии предоставления таких рекомендаций компетентными государственными органами». Также сообщается, что министерство здравоохранения Литвы распределило 4 млн таблеток в 16 муниципалитетах, расположенных в 100 км от БелАЭС.

Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.

Ранее Белоруссия обвинила Литву в поддержании «истерии» из-за запуска БелАЭС.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы, и анализировала, почему Литва всячески противилась возведению станции.