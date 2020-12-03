Чубайс покинул Роснано под песню «Есть только миг»

Госкорпорация Роснано опубликовала видеозапись с уходящим из дверей учреждения главой компании Анатолием Чубайсом, глава корпорации покинул здание под песню «Есть только миг».

На видео, опубликованном в группе Роснано во «ВКонтакте», опубликован видеоролик, на котором Чубайс проходит по дочерним предприятиям госкорпорации. Видеоряд проходит под песню Александра Зацепина «Есть только миг».

В среду президент Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано. В четверг правительство утвердило директиву для избрания Куликова главой Роснано на пять лет вместо Анатолия Чубайса. Сам Чубайс в четверг сообщил, что 3 декабря – его последний день работы в компании.

Политолог Евгений Минченко заявил газете ВЗГЛЯД, что «Куликов – опытный человек и является представителем нового поколения «молодых управленцев». А Чубайс не пропадет» и «в будущем он найдет себе какую-то новую позицию».