Белорусское издание Tut.by лишили статуса СМИ

Экономический суд Минска лишил белорусское издание Tut.by статуса сетевого издания, приравнивавшего его к СМИ.

Суд решил «исковые требования удовлетворить, прекратить выпуск сетевого издания Тut.by, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТУТ БАЙ МЕДИА» в пользу министерства информации Республики Беларусь понесенные судебные расходы на юридическую помощь в размере 800 (белорусских) рублей (более 300 долларов)», передает РИА «Новости».

Отмечается, что решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию экономического суда Минска. По словам гендиректора ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмилы Чекиной, редакция намерена обжаловать решение суда.

В сентябре министерство информации Белоруссии заявило о приостановке выпуска сетевого издания Tut.by. Отмечалось, что в период с 7 августа по 15 сентября 2020 года ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» было вынесено четыре письменных предупреждения в связи с нарушением изданием статей 4 и 49 закона о СМИ.

В конце августа в Белоруссии заблокировали доступ к сайту негосударственного издания «Наша Нива» и интернет-ресурсу naviny.by.