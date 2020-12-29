Врачи назвали вызывающие самое сильное похмелье спиртные напитки

Коньяк и виски, а также сладкие и газированные алкогольные напитки в превышенных дозах вызывают более тяжелое похмелье и отравление, чем водка и сухой алкоголь, рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцева.

«Сладкий и газированный алкоголь пьянит быстрее, а голова от него болит чаще, чем от брюта или сухого спиртного. Коньяк и виски вызывают более тяжелое отравление, чем водка, из-за содержащихся в них дубильных веществ», – цитирует врача «Ридус».

Он также отметил, что от белого сухого вина голова болит гораздо реже, чем от красного. По словам Казанцева, виски, джинн и другой элитный алкоголь подделывают чаще всего. Казанцев посоветовал не приобретать эти напитки в несанкционированных точках продаж. В свою очередь психиатр-нарколог Александр Огородников считает, что некорректно назвать похмельем каждый случай отравления спиртным, поскольку похмелье испытывают лишь алкоголики, тогда как у других интоксикация вызывает астенический синдром. «Если это произошло, то следует усиленно пить минеральную воду, покушать борщ, выпить полстакана капустного сока и поливитамины. Этого было бы достаточно для купирования синдромов», – сообщил Огородников.

Как отметил нарколог, женщины чаще страдают после употребления спиртного, чем мужчины, так как в их организме содержится на 10% меньше воды, чем в мужском, который быстрее справляется с расщеплением алкоголя. Специалист рассказал, что одна бутылка некрепкого пива, бокал сухого вина или шампанского, 45 граммов крепкого алкоголя может считаться безопасным для здоровья в случае, если употребление указанных доз не носит системный характер.

Психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн дал советы по употреблению алкоголя.

Ранее Брюн заявил, что безопасной дозы алкоголя не существует, так как этиловый спирт является токсичным растворителем, который по определению не может быть безопасным.