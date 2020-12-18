Минздрав опроверг существование безопасной дозы алкоголя

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что безопасной дозы алкоголя не существует, так как этиловый спирт является токсичным растворителем, который по определению не может быть безопасным.

«Один наш коллега из Англии как-то сказал: «разрешенная доза алкоголя равняется нулю». Это, конечно, такая достаточно мощная фраза, но она близка к правде. Для большинства людей что такое алкоголь – C2H5OH –спирт, этиловый спирт, растворитель, токсическое вещество, поэтому безопасного количества токсического растворителя быть не может по определению», – передает ТАСС слова Брюна во время прямого эфира, посвященного вопросам борьбы с потреблением алкоголя в России в рамках нацпроекта «Демография».

Брюн пояснил, что, например, такие слабоалкогольные напитки как пиво или вино большинству людей, у которых хорошо работает ферментативная система, можно употреблять «в лечебных целях». При этом, по его словам, назвать конкретную дозу, которую можно выпить, нельзя до того, как человек не начнет злоупотреблять алкоголем.

«В чем тут дьявольщина, если человек употребляет небольшую дозу алкоголя, он начинает терять критику своего состояния. У него повышается настроение, он становится более активный, мысли у него скачут, и моторика растомрожена, он весел, беспечен. Поскольку критики нет, ему кажется, если он добавит еще алкоголь, ничего страшного не произойдет – в этом дьявольщина и опасность вообще потребления алкоголя», – считает эксперт.

Поэтому, по словам Брюна, невозможно разделить людей на тех, кому можно и нельзя пить алкоголь. «Поэтому мы говорим общее правило – как можно меньше, как можно реже», – заключил он.

В четверг психиатр-нарколог Александр Ковтун назвал безвредную для человека дозу алкоголя.