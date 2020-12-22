Нарколог Минздрава дал советы по употреблению алкоголя

Принимать спиртное на следующий день после потребления алкоголя, чтобы улучшить состояние, нельзя, это опасно: надо спать, лежать и щадить себя, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«На следующий день это не похмелье, это остатки интоксикации, наслаивать новый алкоголь на непереработанный старый очень опасно, это вызывает различные ассоциированные с алкоголем расстройства, прежде всего сердечно-сосудистой системы», – цитирует РИА «Новости» Брюна.

Он уточнил, что алкоголь не улучшает состояние здоровье. А также посоветовал на следующий день после потребления спиртного спать, лежать, медленно передвигаться, щадить себя. Этот покой, по мнению нарколога, позволит преодолеть какие-то неприятности после бессонной ночи.

По его словам, нельзя совмещать алкоголь с некоторыми продуктами питания, прежде всего со сладкими продуктами. Он отметил, что нельзя заедать спиртные напитки конфетами. «Потому что сахар и алкоголь конкурируют в переработке, в метаболизме организма – и продукты полураспада только задерживаются», – сказал Брюн.

Он добавил, что алкоголь также нельзя совмещать с газированными напитками, так как углекислый газ увеличивает всасывание алкоголя в организм человека. Помимо этого, по словам Брюна, не стоит сидеть долго за столом в новогоднюю ночь, так как обездвиженность усиливает опьянение.

Нарколог считает, что не стоит показывать негативный пример детям, демонстрируя им потребление алкоголя. «Бокал шампанского в новогоднюю ночь – это ритуал, но не повод для пьянки», – подчеркнул он.

Кроме того, Брюн заявил, что потребление алкоголя, наркотиков, никотинсодержащей продукции повышает вероятность заражения коронавирусом и утяжеляет течение заболевания.

Он уточнил, что больные, которые страдают алкоголизмом, более тяжело переносят COVID-19.

Ранее Брюн заявил, что безопасной дозы алкоголя не существует, так как этиловый спирт является токсичным растворителем, который по определению не может быть безопасным.