Кремль не увидел воли Зеленского к нормализации отношений с Россией

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29 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

Одной из главных примет экономики 2020 года стал взлет курьерских услуг Евгений Биятов/РИА Новости
Уходящий 2020 год для российской экономики оказался парадоксальным. Коронавирусный кризис сильно ударил по многим отраслям, но для ряда других он послужил причиной мобилизации, ажиотажного спроса и даже взрывного роста. А главным инструментом этого роста стала перестройка всей экономики на цифровые рельсы, «цифровая мобилизация». Какую роль во всем этом сыграла государственная политика и поддержка? Подробности...
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Новороссию реанимируют как угрозу для Запада

Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области, напомнил Москаль 112.ua
Помимо Донецка и Луганска, Украина рискует потерять еще как минимум шесть областей – от Одессы до Харькова. В этом убежден признанный специалист по борьбе с сепаратизмом Геннадий Москаль, работавший в Донбассе в самые тяжелые дни войны. Означает ли это, что Украина наконец-то «дошла до ручки» и проект Новороссии близок к возрождению?  Подробности...
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Как спам проник в телефоны большинства россиян

Жертвами телефонного спама становятся все, от мала до велика Михаил Терещенко/ТАСС
В уходящем году наши сограждане страдали не только от пандемии и связанных с коронавирусом ограничений, но и от резко активизировавшегося телефонного и интернет-мошенничества, а также от растущей массы телефонного спама. Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему спамеры знают ваш номер телефона, даже если вы никому его не называли, и как обезопасить себя от навязчивой рекламы по телефону. Подробности...
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Присоединение Техаса доказывает лицемерие Америки

Техасцы считают, что обладают уникальной культурой, отличной от культуры других американцев REUTERS/Todd Korol
Ровно 175 лет назад Техас стал 28-м штатом США, обнулив тем самым свой статус независимого государства. Это стало финалом сложной интриги, растянувшейся на десять лет и явившей миру новую Америку – ту, что не считается с интересами других стран, поскольку мнит себя исключительным центром силы. В случае с Техасом ей пришлось дорого заплатить за эту веру. Возможно, еще придется.  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Россия будет прирастать промышленностью

Алексей Анпилогов
Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Уже набившее оскомину утверждение о России, как «стране-бензоколонке», всё больше отвергает сама экономическая реальность. Причем это несоответствие уже видно не только в отдельных знаковых моментах, но и в статистике Росстата. Подробности...

Сталина и Дзержинского невозможно примирить с православной Россией

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда выясняется, а это выясняется неизбежно, что Родина – это не филиал Царства Божия на земле, а одна из стран этого падшего мира, с не менее трагической историей, чем у других стран, лакированный патриотизм рушится. Подробности...
Обсуждение: 113 комментариев

Новогодняя сказка о Смуте и юношестве

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Это не потому что «оппозиция умеет разговаривать с молодёжью, а власть не умеет». Это потому что идеология любого майдана, любого навального – она инфантильна сама по себе. Примерно об этом фильм «Серебряные коньки». Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Когда распадется Украина

Коронавирус-мутант из Британии

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский как последний президент Украины

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Обсуждение: 6 комментариев
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
  • «Все идет по плану» Егора Летова

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  • «Катюша»

  • «Мгновения» (Не думай о секундах свысока)

  • «Нас не догонят»

  • Прощание славянки

  • Увертюра Чайковского «1812 год»
Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
  • До 1 тысячи рублей

  • От 1 до 5 тысяч рублей

  • От 5 до 10 тысяч рублей

  • От 10 до 25 тысяч рублей

  • Более 25 тысяч рублей

  • Не планирую дарить подарки
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    Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

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    В какой обстановке вы будете встречать Новый год?

    Кремль не увидел воли Зеленского к нормализации отношений с Россией

    29 декабря 2020, 13:49

    Текст: Евгения Шестак

    Россия заинтересована в нормализации отношений с Украиной, однако необходимой для этого политической воли со стороны украинского президента Владимира Зеленского пока не наблюдается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений, чего мы бы хотели. Это первое. И второе: мы пока, к сожалению, не видим никакой политической воли к реализации минских договоренностей и парижских договоренностей», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    Представитель Кремля отметил, что для разговора на высшем уровне, «как минимум, должны созреть предпосылки». Также Песков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что российская сторона заинтересована в нормализации отношений со всеми своими соседями, в том числе и с Украиной.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в прошлом году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он подчеркнул, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. 

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему необходимо поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным «глобально тет-а-тет». Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией.


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    Зеленский заявил о «коварстве северного соседа»

       27 декабря 2020, 14:48
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Абдулла Шакиров

    Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников Службы безопасности республики (СБУ) с днем контрразведки, упомянув о «коварстве северного соседа».

    «В начале становления нашего независимого государства контрразведывательная деятельность всегда сопровождалась беспрецедентной разведывательной и диверсионной активностью со стороны коварного северного соседа», – сказано в заявлении Зеленского на сайте его офиса.

    Президент отметил, что за время своего существования СБУ не раз предотвращала попытки врага «расшатать страну изнутри».

    Ранее Зеленский заявил изданию «Фокус», что ему необходимо поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным «глобально тет-а-тет». Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. «Все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины, и я думаю, что Россия это прекрасно понимает», – заявил украинский президент.

    Коментарии (147)

    Эксперт сказала, что мешает расколу Украины и созданию Новороссии

       28 декабря 2020, 12:18
    Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
    Текст: Наталья Макарова

    «Слова Москаля о Новороссии – это предупреждение Западу о том, что Украина находится на грани распада», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Так она прокомментировала заявление украинского генерала Геннадия Москаля о том, что страна может лишиться еще нескольких регионов, которые образуют Новороссию.

    «Геннадий Москаль хочет предупредить западных партнеров Украины о том, что страна находится на грани распада. Это действительно так, учитывая сложнейшую экономическую ситуацию и тяжелейшее социальное положение людей в стране», – считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

    По ее словам, «к этому добавляется раскол в обществе из-за продолжающейся насильственной украинизации». «Кроме того, политика в отношении ДНР и ЛНР не способствует укреплению Украины как государства. Официальный Киев, фактически отказываясь от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, играет на раскол страны», – убеждена собеседница.

    «Сама же пропаганда внутри Украины против Донбасса поражает умы многих людей», – отметила Шеслер. По ее мнению, это привело к очередной поляризации взглядов. «Есть люди, которые категорически не приемлют бандеровскую идеологию, а есть те, которые против любого формата дружбы с Россией. Это все действует против единства Украины. Поэтому страна стоит на пороге распада».

    Однако в ближайшей перспективе полномасштабный раскол Украины все же маловероятен. «Этому мешает отсутствие настоящей политической силы, которая могла бы осуществить создание Новороссии, поскольку все политически активные силы были выдавлены с Украины», – пояснила Шеслер.

    «Запад же заинтересован в сохранении Украины, рассчитывая ее использовать как орудие против России. Отсюда и заявления Москаля – они призваны убедить Запад в том, что без его поддержки Москва получит еще больше территорий, чем Крым», – заключила Шеслер.

    Накануне бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться еще нескольких регионов.

    «Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все. Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», – сказал он в эфире интернет-канала «Апостроф». Он также отметил, что в этой связи его «тревожит» перемещение российских войск в Крыму.

    О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. Кроме того, Мураев назвал условие прекращения существования Украины.

    В то же время политолог Павел Рудяков говорил, что Украине грозит распад, если страна продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас.

    Ранее Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям отказаться от южных областей в пользу России.

    Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь предложил российским олигархам скинуться на покупку Одессы. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин поддержал такую идею, а по мнению одесского историка Александра Васильева, договариваться о покупке Одессы нужно не с Киевом, а с Вашингтоном.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, во что России может обойтись покупка Одессы.

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    Песков назвал ошибкой высказывания Зеленского о ВОВ

       27 декабря 2020, 17:45
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Ксения Панькова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибкой высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне.

    «Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия Победы», – сказал представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

    По его мнению, такие высказывания «сильно резанули не только слух, но и сердце не только [президента России Владимира] Путина, но и огромного количества ветеранов». «Да и вообще всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне – всех их сильно резануло, на самой Украине очень много таких», – уверен Песков.

    Напомним, в конце января президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз.

    В Кремле отметили, что мнение Зеленского об ответственности СССР за начало Второй мировой войны наравне с нацистской Германией недопустимо.

    Президент Владимир Путин, комментируя эти его высказывания, заявил, что на двусторонних отношениях России и Украины такие заявления скажутся негативно. Путин также отметил, что и для самого Зеленского «ничего в этом хорошего нет».

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    Украинский генерал предрек стране потерю шести регионов

       28 декабря 2020, 01:26
    Фото: Евгений Котенко/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться еще нескольких регионов.

    «Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все. Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», – сказал он в эфире интернет-канала «Апостроф», передает РИА «Новости».

    О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. Кроме того, Мураев назвал условие прекращения существования Украины.

    В то же время политолог Павел Рудяков говорил, что Украине грозит распад, если страна продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас.

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    Киев заявил об окончательном разрыве с «русским миром»

       28 декабря 2020, 14:29
    Фото: STEPHANIE LECOCQ/POO/ЕРА/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Украина окончательно порвала с «русским миром», она продолжит свой путь как европейская страна и часть Запада, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    По словам министра, Киев ни при каких обстоятельствах не отступит от «двух фундаментальных принципов»: никогда не откажется от Крыма и Донбасса и продолжит развиваться как европейская страна, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Internationale Politik.

    «Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, так как ее разрыв с «русским миром» окончателен. Все остальное – это вопрос времени и дипломатии», – заявил Кулеба. 

    Ранее президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в прошлом году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он подчеркнул, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В то же время Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса и добавил, что урегулирование конфликта в значительной степени зависит от Киева.

    Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему необходимо поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным «глобально тет-а-тет». Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией.

    Коментарии (197)

    Царев объяснил слова Москаля о Новороссии страхом потери Закарпатья

       28 декабря 2020, 14:58
    Фото: Нина Зотина/РИА Новости
    Текст: Наталья Макарова

    «Когда Москаль говорит о Донбассе – он держит в голове провенгерские настроения родного для него Закарпатья», – сказал газете ВЗГЛЯД политик Олег Царев. Так он прокомментировал заявление украинского генерала Геннадия Москаля о том, что страна может лишиться еще нескольких регионов, которые образуют Новороссию.

    «Москаль родом из Закарпатья. Будучи в разных политических силах, он всегда отвечал за эти территории. Там сильны провенгерские настроения. Потому когда он говорит о регионах Донбасса – он держит в голове скандал, возникший в Закарпатье, когда депутаты местного совета, придя на выборы, исполнили гимн Венгрии», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

    «Кроме того, как мы помним, после событий Майдана не только Крым осудил переворот в Киеве, но и другие регионы Левобережной Украины. Они смотрели в сторону России, но не получили положительного сигнала от Москвы. А если бы получили – Украина была бы разделена», – напомнил Царев.

    «Сейчас также происходит разделение. Донбасс ориентирован на Россию, а большая часть Украины фактически оккупирована Западом. Но это разделение не отражает настроений народа, потому что Левобережная Украина по-прежнему смотрит в сторону Москвы», – указал Царев.

    По мнению собеседника, вероятность образования Новороссии была бы выше, если «уровень жизни в Донбассе был бы таким же, как уровень жизни в регионах России». «Речь идет о зарплатах и пенсиях, о работающих предприятиях. Но пока что Москва отказывается принимать эти регионы и говорит о необходимости выполнения Минских соглашений», – констатировал Царев.

    Накануне бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться еще нескольких регионов.

    «Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все. Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», – сказал он в эфире интернет-канала «Апостроф». Он также отметил, что в этой связи его «тревожит» перемещение российских войск в Крыму.

    В ответ на это председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер сказала газете ВЗГЛЯД, что «слова Москаля о Новороссии – это предупреждение Западу о том, что Украина находится на грани распада».

    Однако в ближайшей перспективе полномасштабный раскол Украины все же маловероятен. «Этому мешает отсутствие настоящей политической силы, которая могла бы осуществить создание Новороссии, поскольку все политически активные силы были выдавлены с Украины», – пояснила Шеслер.

    О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. Кроме того, Мураев назвал условие прекращения существования Украины.

    В то же время политолог Павел Рудяков говорил, что Украине грозит распад, если страна продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас.

    Ранее Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям отказаться от южных областей в пользу России.

    Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь предложил российским олигархам скинуться на покупку Одессы. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин поддержал такую идею, а по мнению одесского историка Александра Васильева, договариваться о покупке Одессы нужно не с Киевом, а с Вашингтоном.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, во что России может обойтись покупка Одессы.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    Отказ Киева от «Спутника V» назвали «спланированным уничтожением» украинцев

    28 декабря 2020, 23:41

    Текст: Антон Антонов

    Учитывая, что Запад «не дает» Украине вакцину от коронавируса, отказ от российской вакцины «Спутник V» является «спланированным уничтожением» народа страны, заявил сопредседатель украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

    Рабинович считает, что Украине необходимо «вернуться к российской вакцине», если страна хочет «выйти из этой ситуации с коронавирусом». Он заявил: «Я вам по-людски скажу еще, если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит это спланированная операция по уничтожению украинского народа».

    Рабинович отметил «огромную работу» председателя политсовета партии Виктора Медведчука, который вел переговоры о вакцине в России. Рабинович высказал мнение, что Медведчуку «второй раз было тяжелее объяснять, почему не хотят спасать граждан Украины». «Я думаю, что еще ему огромное спасибо скажут», – приводит слова Рабиновича РИА «Новости» со ссылкой на канал «112 Украина».

    Напомним, Медведчук посетил Центр Гамалеи, где встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором центра Александром Гинцбургом для обсуждения использования российских вакцинных разработок на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».

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    Добкин назвал Порошенко «крысой», а посольство США – Золотой Ордой

       29 декабря 2020, 01:55
    Фото: RT Россия/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Киев относится к Донбассу «по-скотски», украинский президент Владимир Зеленский превратился в экс-лидера страны Петра Порошенко, заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин. Самого Порошенко он назвал «крысой».

    В интервью RT Добкин заявил, что украинские власти относятся к Донбассу «несправедливо, нечестно, ни по каким законам – ни по человеческим, ни по понятийным, ни по православным – никак не относятся». По его словам, «это отношение к чужим людям», что «всегда вызывает вопрос».

    «А вы за кого боретесь, вы кого хотите сюда вернуть – людей или территорию? Если территорию, то зачем вы говорите, что там есть какая-то война? Это не война, тогда это с вашей стороны, если вам нужна территория, это агрессия, только агрессора нужно поменять. Внутренняя агрессия Украины больше, чем та, которую хотят навесить России», – приводит его слова РИА «Новости».

    Добкин рассказал, что на выборах голосовал за Зеленского, так как считал его «идеальным персонажем для Украины постмайданной». Однако Зеленский, по словам экс-мэра Харькова, «превратился в Петра Алексеевича». Добкин потребовал «вернуть» ему «того Зеленского, за которого голосовал». Он заявил: «Я того Зеленского люблю, я того Зеленского хочу, за того Зеленского голосовал». Как считает Добкин, «тот Зеленский, если бы он таким остался, сделал бы очень много полезного, правильного», «обещал принести мир, тот Зеленский обещал сделать так, чтобы было чувство справедливости у людей, тот Зеленский сказал, что он приговор Порошенко».

    Бывший мэр Харькова уверен в возможности нормализации отношений Украины и России. По его словам, «мир будет восстановлен». Он указал на важность для Украины рынков России и бывших стран СССР. По его словам, «там, где выгодно, как правило стараются не ругаться и обходить острые углы», ведь, «торгуя, общаясь, развиваясь, сложно воевать», даже «ругаться сложно». Он полагает, что в будущем люди станут «удивляться, как могло быть такое время, когда мы ненавидели друг друга, убивали друг друга, как угодно говорите, но переживали плохие времена».

    Добкин считает, что реальной властью на Украине является «посольство США», а перемены во взглядах Зеленского объяснил «очень серьезным внешним влиянием». Добкин подчеркнул, что американцы, когда «им надо что-то продавить», «вызывают к себе украинского министра, дают ему указания, потом делают совместное коммюнике, потом делают фотографию: временная поверенная – женщина и министр».

    Он сравнил отношения Киева и США со временами Золотой Орды: «В Киеве находится Золотая Орда, называется она посольство США в Украине». Добкин подчеркнул, что «там даже не посол, а временный поверенный, это как бы совсем не посол». Однако «этот человек, эта женщина (Кристина Квин), из-за того, что она представляет интересы США, она имеет влияние и возможности гораздо больше, чем президент суверенного государства».

    Напомним, политолог Руслан Бортник, комментируя смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса, высказал предположение, что Добкин как представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» может побороться за пост нового главы города. По мнению Бортника, «тот, кто сможет победить в Харькове, получит серьезнейший плацдарм для последующих парламентских и президентских выборов».

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    Молодой киевлянин задержан во Львове за ушанку с советской символикой

    29 декабря 2020, 04:59

    Текст: Антон Антонов

    Во Львове задержали 19-летнего киевлянина за то, что на его шапке-ушанке была советская символика, сообщила полиция Львовской области.

    В полицию сообщили, что в кафе находится человек, на шапке которого присутствует советская символика. Как рассказали правоохранители, «следственно-оперативная группа Галицкого отдела полиции» изъяла у 19-летнего жителя Киева «шапку с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде».

    Открыто уголовное дело по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье – пять лет тюрьмы с конфискацией имущества, передает ТАСС.

    Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.

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    Украинские учебники перепишут ради гендерного равенства

    28 декабря 2020, 06:56

    Текст: Алина Назарова

    В украинские учебники до 2024 года внесут изменения для достижения гендерного равенства в рамках международной инициативы равных прав и возможностей для всех «Партнерство Биарриц», сообщил министр образования и науки страны Сергей Шкарлет.

    Украина в сентябре получила официальный статус участницы «Партнерства Биарриц», передает РИА «Новости».

    «Этот процесс уже стартовал. Учебники уже переделывают с учетом гендерного равенства. Не только мама может раму мыть. Мы уже работаем над изданием новых учебников, есть план реализации. План мероприятий по реализации обязательств правительства Украины, взятых в рамках международной инициативы «Партнерство Биарриц» по утверждению гендерного равенства принят с 2021 до 2024 года», – сказал Шкарлет в интервью изданию «Страна.ua».

    По его словам, «папу» и «маму» в «родителя 1» и «родителя 2» переименовывать не будут. «Пока я такого не видел. «Партнерство Биарицц» курируется офисом первой леди Украины Елены Зеленской, народными депутатами и так далее. Нам не ставили задач по поводу «родителя 1» и «родителя 2», по поводу однополых браков. В этом соглашении речь идет о гендерных ролях», – отметил министр.

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    Имущество лидера Партии венгров Украины арестовано в Закарпатье

    29 декабря 2020, 06:26

    Текст: Антон Антонов

    Закарпатский апелляционный суд сообщил, что арестовал имущество председателя Партии венгров Украины Василия Брензовича.

    Имущество было изъято при обыске у Брензовича – одного из лидеров венгерской общины в Закарпатье. Арест наложен в связи с тем, что оно объявлено «вещественными доказательствами в уголовном производстве». Указано, что имущество арестовали «для установления всех обстоятельств совершенного преступления», передает ТАСС.

    1 декабря обыски прошли у Брензовича, в офисе организации и партии ПВУ в Ужгороде, офисе благотворительного фонда «Эгана Эде» и здании венгерского института в Береговом. Фонд обвинили в возможном вмешательстве в политическую ситуацию в стране. ПВУ в ответ покинула первое после выборов заседание Закарпатского облсовета.

    Высказывалось мнение, что обыски вызваны отказом венгров от союза с партией «Слуга народа» – президентская партия никак не может сформировать коалицию в облсовете. ПВУ на местных выборах набрала 11,6% голосов, заняв четвертое место среди восьми прошедших в облсовет партий.

    Губернатор Закарпатской области Алексей Петров пригрозил руководству венгерской общины Украины обвинением в госизмене. Киев обвиняет Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины.

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    В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о готовности к мобилизации

    26 декабря 2020, 15:26

    Текст: Ксения Панькова

    Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о готовности к мобилизации скорее получил со стороны украинцев возмущение из-за своей риторики, нежели «добавил очков», считает депутат Госдумы России Руслан Бальбек.

    Ранее Зеленский пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией.

    «Думаю, что украинский народ испытал настоящий шок от заявления Зеленского. На какую войну и с кем он собрался мобилизовывать людей? Неужели украинский президент – единственный, кто не понимает, что Россия не собирается нападать (...) Так что, думаю, этим заявлением Зеленский себе очков среди граждан не добавил, а вот возмущение из-за своей агрессивной риторики получил», – цитирует РИА «Новости» Бальбека.

    По мнению депутата, Зеленский пропиарился на этой фразе: «Я брошу клич – и всей стране автоматы раздадут, хотя население надеется, что в такое непростое время им выдадут пособия или социальные льготы, ну уж точно не автоматы».

    Напомним, Зеленский заявил изданию «Фокус», что ему необходимо поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным «глобально тет-а-тет». Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. «Все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины, и я думаю, что Россия это прекрасно понимает», – заявил украинский президент.

    В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что власти Украины, пытаясь построить независимое государство, взяли за основу противопоставление России, тогда как правильнее было бы следовать политике формирования дружественных отношений с Москвой.

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    На Украине отменили льготный тариф на электроэнергию для населения

    28 декабря 2020, 20:54

    Текст: Ксения Панькова

    Правительство Украины на внеочередном заседании отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января. Теперь первые 100 кВт будут также стоить 1,68 гривны (4,37 рубля) за кВт/ч вместо 0,9 гривны (2,34 рубля) за кВт/ч.

    На заседании кабмина, которое транслировалось в Youtube, с такой инициативой выступил новоназначенный и. о. министра энергетики Юрий Витренко, занимавший ранее пост исполнительного директора «Нафтогаза Украины», передает ТАСС.

    «Проект минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии предусматривает продление с 1 января по 31 марта 2021 года спецобязательств, установление на период до 31 марта фиксированной цены для бытовых потребителей в размере 1,68 гривны кВ/ч с НДС», – представил проект решения Витренко.

    Члены правительства поддержали проект постановления, отменив тем самым льготный тариф.

    Ранее директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что новый локдаун и резкое повышением цен на услуги ЖКХ приведет к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан страны.

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    ОПЗЖ назвала сказками заявления Киева о транспортных «мегапроектах»

    26 декабря 2020, 15:31

    Текст: Вера Басилая

    Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) назвала сказками заявления властей Украины о планах реализации «мегапроектов» по развитию транспорта в сотрудничестве со Всемирным банком (ВБ), предположив, что выделенные на эти цели средства будут разворованы.

    «Оппозиционная платформа – За жизнь» уверена: и правительство, и депутаты от «Слуги народа», поддерживающие очередные сказочные инфраструктурные «мегапроекты», берут очередные западные кредиты не для того, чтобы улучшить функционирование изношенной транспортной системы страны, а для того, чтобы украсть!», – передает ТАСС заявление ОПЗЖ.

    Оппозиционеры отметили, что глава министерства инфраструктуры Криклий намерен уже в 2021 году начать строительство на Украине железных дорог с европейской колеей, которая не совпадает по ширине со стандартом существующей в стране железнодорожной сети. При этом указывается, что украинские предприятия не получат госзаказ на строительство новых пассажирских и грузовых вагонов, производство которых в стране, по данным партии, с 2014 года сократилось в стране в 50 раз. ОПЗЖ также упрекнула администрацию президента Украины Владимира Зеленского в отказе от сотрудничества с Китаем, который был готов вложить в украинскую инфраструктуру 7 млрд. долларов.

    В мае замглавы председателя комитета парламента по вопросам транспорта и инфраструктуры Украины Владимир Крейденко заявил о намерениях частично заменить железные дороги на узкоколейные по образцу ЕС.

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    В Крыму указали на главную ошибку Украины при создании независимого государства

    26 декабря 2020, 14:19

    Текст: Абдулла Шакиров

    Власти Украины, пытаясь построить независимое государство, взяли за основу противопоставление России, тогда как правильнее было бы следовать политике формирования дружественных отношений с Москвой, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

    «Киевские власти пытаются представить Россию в образе врага, тем самым системно продолжая допускать главную серьезную ошибку при построении своего независимого государства. К сожалению, за основу построения нынешней Украины была взята политика противопоставления России вместо созидательного курса на укрепление братских и добрососедских отношений», – передает слова сенатора РИА «Новости».

    Как отметил Цеков, единственный путь, ведущий Украину к созданию цивилизованного государства – развитие всесторонних связей с Москвой. «Если мы посмотрим историю, то Украина развивалась только тогда, когда была вместе с Россией», – сказал он.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил изданию «Фокус», что ему необходимо поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным «глобально тет-а-тет». Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. «Все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины, и я думаю, что Россия это прекрасно понимает», – заявил украинский президент.

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