Власти Москвы не стали запрещать прогулки в новогоднюю ночь

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28 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 21:28  |  vz.ru
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Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

Одной из главных примет экономики 2020 года стал взлет курьерских услуг Евгений Биятов/РИА Новости
Уходящий 2020 год для российской экономики оказался парадоксальным. Коронавирусный кризис сильно ударил по многим отраслям, но для ряда других он послужил причиной мобилизации, ажиотажного спроса и даже взрывного роста. А главным инструментом этого роста стала перестройка всей экономики на цифровые рельсы, «цифровая мобилизация». Какую роль во всем этом сыграла государственная политика и поддержка? Подробности...
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Гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны

Ракета «Циркон» – морской элемент российской гиперзвуковой триады Пресс-служба Минобороны РФ
/РИА Новости
Планы России по развитию гиперзвукового оружия спровоцировали в странах НАТО панику по поводу «агрессивных замыслов Москвы». В Европе, впрочем, больше боятся того, что ее погубят американские защитники, испугавшиеся русской угрозы. Действительно ли обладание «гиперзвуком» дает России решающее преимущество? И чем может ответить нам Запад, если достигнет паритета в таких вооружениях? Подробности...
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Как принимают «Спутник V» на Дальнем Востоке

Первая вакцинация от коронавируса. Поселок Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край Юрий Васильев
За год российские медики научились очень многому, нащупывая методы противодействия COVID-19. Масштабная вакцинация, начавшаяся в России, – очередной этап, где даже самым опытным врачам приходится многое усваивать в процессе. В этом убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, посетивший районную больницу в Хабаровском крае, ставшую одним из основных региональных форпостов борьбы с коронавирусом. Подробности...
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Санта-Клауса привлекли к смене пола среди детей

Индия Мур называет себя небинарным трансгендером – она и придумала Транс-Санту indyamoore/Instagram
Во время рождественских и новогодних праздников активисты ЛГБТ-движения в США задают новые стандарты пропагандистской кампании по привлечению в свои ряды американских детей и подростков. Отныне всем привычный Санта-Клаус называется в их версии «Транс-Санта». И его основная задача – внушить детям, что они могут поменять свой пол при помощи рискованных медицинских процедур. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Коронавирус произвел ревизию в культуре

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Как ни парадоксально, после всех карантинов ситуация может переломиться. Изоляция взрыхляет почву новых возможностей, перекраивая карту зрительских привычек и устоявшихся традиций производителей культурного досуга. Стихия разрушила, но обязательно вырастет что-то новое. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

До такого либерализма мы еще не доросли

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Можно понять претензии к отечественным судам – как замечал Солженицын, почтительных пословиц о суде в русском фольклоре не водится. Но спектакли, устраиваемые девками-сквернавками и мужчинами-сквернецами на фоне трупов и злодеев… Они что, могут улучшить репутацию судов? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Приход белого дракона или несостоявшийся конец света

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
С началом запусков Crew Dragon Роскосмос лишился очень выгодных контрактов на доставку астронавтов кораблями «Союз». Это не критично для бюджета госкорпорации, но, безусловно, неприятно. Подробности...
Обсуждение: 122 комментария
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Коронавирус-мутант из Британии

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский как последний президент Украины

Додон решил забрать власть в Молдавии

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Обсуждение: 6 комментариев
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
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  • «Мгновения» (Не думай о секундах свысока)

  • «Нас не догонят»

  • Прощание славянки

  • Увертюра Чайковского «1812 год»
Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
  • До 1 тысячи рублей

  • От 1 до 5 тысяч рублей

  • От 5 до 10 тысяч рублей

  • От 10 до 25 тысяч рублей

  • Более 25 тысяч рублей

  • Не планирую дарить подарки
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    на ваш взгляд


    В какой обстановке вы будете встречать Новый год?

    Власти Москвы не стали запрещать прогулки в новогоднюю ночь

    28 декабря 2020, 21:28

    Текст: Ксения Панькова

    Гулять по улицам Москвы в новогоднюю ночь разрешено, однако организованных массовых мероприятий не будет, заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, отметив, что развлекательные заведения столицы могут работать только до 23.00.

    «Уличных развлечений у нас, к сожалению, – это первый [такой] Новый год, – не будет: ни каких-то массовых мероприятий [не будет], к сожалению, не будет фестивалей, в частности фестиваля «Путешествие в Рождество», не будет концертов. Но при этом гулять не воспрещается», – сказал Немерюк в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

    Он отметил, что рестораны и кафе в столице 31 декабря могут работать для посетителей только до 23.00 мск. «Понятно, что какая-то музыкальная программа может сопровождать вечер, но самое главное, чтобы она заканчивалась в 23.00. Если это конкретная площадка, то там уже несколько другие требования и в обязательном порядке количество посетителей – не более 25% от вместимости зала», – добавил Немерюк.

    Он также сообщил, что катки в Москве будут работать 31 декабря до 22.00 и возобновят свою работу 1 января по графику работы выходных, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Москве в заведениях общественного питания запретили обслуживание посетителей в ночное время, временно приостановили проведение культурных и развлекательных мероприятий. Ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года. Также сообщалось, что власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям, в случае несоблюдения указа мэра о приостановке деятельности предусмотрен штраф.


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    В работавшем по ночам московском баре обнаружили тайные комнаты

       26 декабря 2020, 17:11
    Фото: Christoph Soeder/DPA/Global Look Press
    Текст: Ксения Панькова

    Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией в ходе повторного рейда выявили в столичном баре Mendeleev тайные комнаты, где посетители обслуживались после 23.00, сообщил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

    По его словам, ранее сотрудники ОАТИ совместно с полицией уже обследовали бар Mendeleev по адресу: улица Петровка, 20/1 на предмет соблюдения указа мэра Москвы о приостановке предоставления услуг общественного питания гражданам с 23.00 до 6.00. Тогда сотрудники бара отказались открывать дверь, после чего ее вскрыли кувалдой. Было выявлено, что посетители в заведении обслуживались после 23.00, передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что в ходе повторного рейда 26 декабря в 3.00 охрана открыла дверь, а в основных помещениях не было света и посетителей. «Однако у проверяющих была информация о находящихся внутри посетителях. Под угрозой применения спецсредств к дверям охрана их открыла, в результате чего в ранее закрытых помещениях обнаружилось порядка 70 человек, которые находились в небольшом помещении запертыми. Эти люди распивали алкоголь, курили сигареты и кальян, а плотность людей была такова, что некоторые сидели друг у друга на коленях. Это также нарушает меры противопожарной и санитарной безопасности. Соответствующие уведомления будут отправлены в Роспотребнадзор и противопожарные органы. Также заведению грозят административные меры за работу после 23.00», – сказал инспектор.

    Поповский отметил, что за данные нарушения администрации заведения грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения вреда здоровью граждан штраф будет достигать 1 млн рублей.

    Напомним, в Москве в заведениях общественного питания запретили обслуживание посетителей в ночное время, временно приостановили проведение культурных и развлекательных мероприятий. Ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года. Также сообщалось, что власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям, в случае несоблюдения указа мэра о приостановке деятельности предусмотрен штраф.

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    Жителям европейской части России пообещали аномальное тепло на Новый год

       27 декабря 2020, 02:10
    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    Предновогодняя погода в центре европейской части России будет «нескучной», температура в новогоднюю ночь превысит норму на семь-восемь градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Вильфанд заявил, что «30 декабря прогнозируем небольшие осадки (морось, мокрый снег, снег)», ветер усилится до 10-11 метров в секунду, передает РИА «Новости».

    «В четверг (31 декабря) аналогичная ситуация. Существенно в новогоднюю ночь температурный фон не изменится. Температурный фон будет от -2 до +2 градусов. Еще будет коррекция, но новогодняя ночь будет теплой. Температура будет выше нормы на семь-восемь градусов», – добавил синоптик.

    По его словам, потеплению будет способствовать циклоническая деятельность с запада.

    «Уже 30 декабря будет перемещение более теплых воздушных масс, и опять будет повышение температуры. С ночи вторника до утра четверга температура повысится на 10-15 градусов», – сказал Вильфанд.

    Он отметил, что предновогодняя погода по всей стране будет «нескучной»: «В воскресенье в центре европейской России уже погоду будет определять область высокого давления, которая вытесняет тот циклон, который принес пятничную непогоду, и давление повышается. Воскресенье и понедельник будут зимними днями. Температура ночью понизятся до -10...-15 градусов, а днем до шести-семи градусов мороза. Небо будет с облаками, но с прояснениями, будет солнце».

    Во вторник температура будет примерно такой же. При этом днем 30 декабря температура днем будет около ноля.

    «В течение предновогодней недели температура в Санкт-Петербурге будет выше нормы на четыре-восемь градусов, поскольку влияние циклонической деятельности наиболее выражено здесь (...) 28 декабря днем -2...-4, в последующем температуры останутся такими же. В дальнейшем все-таки существенное повышение температуры. Они будут в диапазоне от -3 до +2 градусов. 30, 31 декабря и 1 января температура будет выше нормы на шесть-восемь градусов. Осадки в виде дождя 31 декабря пойдут с большой вероятностью», – также рассказал Вильфанд.

    Ранее москвичам посоветовали не ждать морозов и снегопада на Новый год. В последние дни года, 30 и 31 декабря, температура составит от 0 до 2 градусов.

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    Синоптики рассказали о погоде в Москве

    26 декабря 2020, 06:22

    Текст: Наталья Ануфриева

    Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и до минус двух градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщает Гидрометцентр России.

    Днем температура воздуха в российской столице составит минус два – ноль градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус семи градусов, передает ТАСС.

    Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

    В Подмосковье 26 декабря температура будет колебаться в пределах минус пяти – нуля градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.

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    Собянин: Москвичи старше 60 лет смогут записаться на прививку от COVID-19 с 28 декабря

       27 декабря 2020, 12:33
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Абдулла Шакиров

    С 28 декабря в Москве открывается запись на вакцинацию от коронавируса граждан старше 60 лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Пожилые люди – самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу – это реально работает», – написал в своем блоге мэр.

    В субботу Министерство здравоохранения России одобрило вакцину от коронавируса «Спутник V» для прививания лиц старше 60 лет. Ранее глава ведомства Михаил Мурашко анонсировал вакцинацию этой категории граждан.

    Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19.

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    Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

    27 декабря 2020, 18:47

    Текст: Ксения Панькова

    В новогоднюю ночь в Москве ожидается ноль градусов и небольшие осадки в смешанной фазе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «Это неплохо – при нуле у нас всегда осадки будут замерзать. В окрестностях Москвы – от минус двух до плюс трех. Чем западнее – там с вероятностью до плюс одного, чем восточнее – там с вероятностью слабых минусов», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

    По его словам, также ожидаются небольшие осадки в смешанной фазе. Тишковец добавил, что это будет скорее мокрый снег, чем дождь. Он отметил, что в предстоящие семь-десять дней в столицу придет неустойчивая температурная пила. А в ближайшие сутки Москва окажется под влиянием антициклона, поэтому грядущая ночь будет самой холодной в декабре – до минус 12-15 градусов, в Подмосковье – местами до минус 19, без осадков.

    Холодная яма продержится до второй половины дня вторника, а ближе к вечеру с приближением теплого фронта начнутся снег и метель, которая прибавит шесть-восемь миллиметров осадков, снежный покров вырастет до 15-20 сантиметров.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что метеорологи изучили прогнозы погоды в новогоднюю ночь в Москве за несколько десятилетий и пришли к выводу, что жителям столицы не стоит рассчитывать на суровые морозы и обильные снегопады в ночь на 1 января.

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    Врачи дали совет по сбору «новогодней аптечки»

    26 декабря 2020, 07:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    В «новогоднюю аптечку» необходимо положить аспирин, сорбенты и кроворазжижающие препараты, а чтобы не пришлось использовать эти лекарства – соблюдать меру в еде и алкоголе, заявили доктор медицинских наук Николай Косенков и терапевт Людмила Лапа.

    Лапа порекомендовала проверить в домашней аптечке наличие двух базовых лекарств – аспирина и сорбентов, передает RT.

    «Учитывая, что в Новый год мы много едим и выпиваем, чтобы не было лишней интоксикации после празднования, можно выпить сорбенты. Тогда не будет головной боли и самочувствие будет прекрасным», – посоветовала она.

    Не менее важно иметь при себе кроворазжижающие препараты, так как «любой алкоголь, любое злоупотребление едой сгущает кровь и мы перегружаем печень», потому нужно «следить за реологией крови».

    Косенков объяснил, что во избежание использования лекарств необходимо соблюдать меру в употреблении еды и алкогольных напитков. Также он призвал ограничить употребление газированных напитков – злоупотребление ими негативно сказывается на работе поджелудочной железы.

    «Углекислый газ может активизировать хронический панкреатит или вызвать острый панкреатит, и особенно это касается шампанского», – рассказал доктор медицинских наук.

    Ранее россиянам дали совет по защите от коронавируса на новогодних мероприятиях.

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    Шойгу и Лавров присоединились к акции «Елка желаний»

    25 декабря 2020, 21:52

    Текст: Ольга Никитина

    Министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и сенаторы приняли участие в предновогодней акции «Елка желаний».

    «Наверное, спартаковский цвет надо [выбрать]», – пошутил глава МИД и снял с украшенной разноцветными открытками елки красно-белое письмо. В послании, которое выбрал Лавров, оказалось желание семилетней девочки из Саратовской области. «Алина мечтает поплавать с дельфинами. Будем стараться», – передает ТАСС слова министра.

    Шарик с «Елки желаний» снял и Сергей Шойгу. «Евгений Ткачев мечтает о графическом планшете для рисования. Ему 15 лет, он живет в Москве. Конечно, поможем», – пообещал глава Минобороны.

    Матвиенко приняла участие в акции «Елка желаний» в онлайн-формате. Она вышла на видеосвязь с восьмилетним Салимом Мухаметгалеевым, чей шар спикер СФ сняла с елки накануне, и его мамой. Салим загадал на Новый год детские теннисные ракетки и мячи. Помимо ракеток, мальчику достался большой пряничный домик.

    Во втором шаре, который Матвиенко сняла с виртуальной елки, был рисунок четырехлетнего Семена Голодникова. На нем ребенок изобразил красный паровоз, загадав желание прокатиться в кабине машиниста. В ближайшее время «у Семена появится самая лучшая игрушечная железная дорога», сказала спикер Совфеда. Матвиенко также напомнила, что в Санкт-Петербурге, где живет Семен, работает детская железная дорога. «Если родители разрешат, то Семен не просто проедет в кабине, а сам поработает машинистом», – сказала спикер Совфеда.

    Матвиенко добавила, что «практически все сенаторы выбрали новогодние шары и поздравят детей». «Начиная с 16 декабря большинство сенаторов стали добрыми волшебниками, исполнили желания детей, которые проходят лечение от тяжелых заболеваний, особенно нуждаются в нашей заботе и внимании. Я очень рада, что мы смогли исполнить заветные мечты ребят всех регионов нашей страны», – приводит ее слова «Парламентская газета».

    Сенаторы приезжали к детям домой, посещали больницы, общались с ребятами по интернету. «Позвольте поблагодарить всех за организацию и участие в этом проекте. Те, кто не успел еще этого сделать, – до Нового года есть время», – обратилась спикер к сенаторам.

    Напомним, акция «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» стартовала в начале декабря, однако уже сейчас более 10 тыс. открыток разобрали исполнители в разных частях страны. По сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось более чем в два раза – с 12 до 26 тыс. Путин в рамках акции исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области, который хотел обнять панду. Саша побывал в Московском зоопарке, познакомился с живой пандой и посетил специальную зону для проведения тренингов животных. Алексей Колясников – папа десятилетнего Саши – рассказал газете ВЗГЛЯД, что благодаря «Елке желаний» Саша поверил в себя, у него выросла самооценка.

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    В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

    25 декабря 2020, 23:14

    Текст: Наталья Ануфриева

    За сутки в Москве умерли 77 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

    В штабе сообщили, что «в Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», передает ТАСС.

    Всего в российской столице зарегистрировано 10 840 летальных исходов из-за коронавируса.

    Накануне в Москве за сутки умерли 74 пациента с COVID-19.

    Напомним, вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря. Запись организована на портале mos.ru и открыта на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08.00 до 20.00 мск ежедневно.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Синоптики рассказали о погоде в Москве

    27 декабря 2020, 06:52

    Текст: Наталья Ануфриева

    Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, гололедица и до минус семи градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщает Гидрометцентр России.

    Днем температура воздуха в городе будет минус семь – пять градусов. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 12 градусов, передает ТАСС.

    Ветер западный, 5 – 10 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

    В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах минус десяти – пяти градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 15 градусов.

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    В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

    26 декабря 2020, 23:19

    Текст: Наталья Ануфриева

    За сутки в Москве умерли 73 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

    В штабе сообщили, что «в Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», передает ТАСС.

    Всего в российской столице зарегистрировано 10 913 летальных исходов из-за коронавируса.

    Накануне в Москве за сутки умерли 77 пациентов с COVID-19.

    Напомним, вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря. Запись организована на портале mos.ru и открыта на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08.00 до 20.00 мск ежедневно.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

    Коментарии (0)

    Собянин открыл после реконструкции три поликлиники в Москве

    28 декабря 2020, 12:55

    Текст: Елизавета Булкина

    Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание детской городской поликлиники № 98 (филиал № 2) на Чертановской улице. Одновременно по видеосвязи он также открыл две капитально отремонтированные детские поликлиники – филиал № 2 ДГП № 38 в районе Арбат и филиал № 1 ДГП №1 40 в Северном Тушино.

    «Мы в этом году запустили масштабную программу реконструкции городских поликлиник. Это самая масштабная программа амбулаторного звена – звена, которое находится на передовой, и практически все москвичи в течение года посещают поликлиники. Огромный наплыв людей, здесь нужны комфорт и хорошее оборудование. Первые ласточки – три первых поликлиники мы запускаем в преддверии Нового года. Это хороший подарок и для москвичей, и для медицинского персонала», – передает слова Собянина ТАСС.

    Он отметил, что в следующем году после капремонта вновь откроются еще десятки поликлиник. «Очень важно, чтобы это (ремонт) происходило быстро и качественно, потому что москвичи вынуждены пользоваться другими поликлиниками. Никогда в Москве с такой скоростью поликлиники не реконструировались. Считанные месяцы проходят от начала до конца [работ]», – сказал мэр.

    Несмотря на дефицит денежных средств, в следующем году капремонт поликлиник останется одним из приоритетов работы правительства города, подчеркнул Собянин.

    Трехэтажное здание медицинского учреждения на Чертановской улице площадью порядка 2 тыс. кв. м было построено в 1974 году. Комплексная реконструкция поликлиники была начата в марте, а завершена в декабре этого года. Мощность учреждения была сохранена и составляет 320 посещений в смену.

    Для внедрения нового стандарта столичных поликлиник до 2024 года правительство Москвы реализует программу закупки нового оборудования, найма дополнительных врачей и обучения персонала, проведет реорганизацию пространства в зданиях поликлиник, которые не требуют ремонта, построит 30 новых зданий поликлиник в районах, проведет реконструкцию 137 зданий поликлиник.

    Фактически в течение ближайших лет будет капитально отремонтирована треть поликлинического фонда города. В основном это поликлиники, построенные 50-70 лет назад. В ходе работ в поликлиниках будут полностью обновлены инженерные системы, сформировано комфортное пространство для пациентов и врачей, созданы необходимые условия для размещения медицинского оборудования, в том числе «тяжелой техники».

    В настоящее время комплекс городского хозяйства города Москвы ведет работы по реконструкции 37 городских поликлиник общей площадью свыше 120 тыс. кв. метров.

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    Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в Чечне

    27 декабря 2020, 21:11

    Текст: Ксения Панькова

    Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в республике и порекомендовал частным бизнес-компаниям по возможности оставить сотрудников дома.

    «Друзья, я подписал Указ об установлении в Чеченской Республике 31 декабря 2020 года выходным (нерабочим) днем. Таким образом мы поддержали предложение президента России Владимира Путина сделать последний предновогодний день выходным», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Он также порекомендовал частным бизнес-компаниям в Чечне «последовать этому примеру и оставить 31 декабря сотрудников дома». При этом он отметил, что организации, входящие в Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, а также сотрудники экстренных служб продолжат работать.

    «Новый год – это особый праздник. Теперь многие семьи смогут не только основательно подготовиться к предстоящему торжеству, но и проводить по своему усмотрению последний день декабря», – добавил глава Чечни.

    Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» сделать 31 декабря всероссийским выходным, он порекомендовал властям регионов сделать этот день нерабочим в 2020 году. Многие российские регионы уже объявили 31 декабря выходным. В частности, власти Москвы сделали этот день выходным для бюджетников, а также рекомендовали работодателям принять аналогичное решение.

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    Волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ поздравили детей, оставшихся на Новый Год в больницах

    27 декабря 2020, 12:54

    В Санкт-Петербурге добровольцы регионального штаба акции #МЫВМЕСТЕ и фонда продовольствия «Русь» поздравили с Новым годом детей, которые вынуждены проводить праздники в больницах.

    Волонтеры проехались по четырем крупным детским больницам города Петербурга, вручив новогодние подарки, в том числе сладкие наборы, более 2 тыс. детей, сообщается в Telegram-канале проекта #МЫВМЕСТЕ.

    Дед Мороз и Снегурочка поздравили юных пациентов лечебно-реабилитационного корпуса, проехавшись мимо этажей больницы в корзине подъемного крана. Тем временем в Москве добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) навестили детей, находящихся на лечении в Морозовской детской клинической больнице. Спасатели в костюмах Дедов Морозов спустились с крыш с помощью альпинистского снаряжения, заглянув в каждое окно, а на автовышках в костюмах Снегурочек к пациентам поднялись девушки из молодежного совета ЖКХ. Также во дворе больницы для детей устроили музыкальное представление.

    #МЫВМЕСТЕ – Общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Волонтеры выполняют заявки, поступившие на горячую линию, без выходных и праздников. Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступают платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики».

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    Собянин поздравил спасателей с профессиональным праздником

    27 декабря 2020, 15:45

    Текст: Ксения Панькова

    Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником, поблагодарив работников сферы за храбрость, самоотверженный труд и спасенные жизни.

    «Поздравляю с профессиональным праздником всех столичных спасателей! Среди них пожарные, спасатели, кинологи, сотрудники Московского авиацентра и столичного управления МЧС России», – написал он на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

    Также мэр от имени москвичей поблагодарил работников сферы за храбрость, самоотверженный труд и спасенные жизни.

    Ранее президент России Владимир Путин в День спасателя отметил роль МЧС в борьбе с коронавирусом, а также поблагодарил сотрудников ведомства за профессионализм при ликвидации последствий разгула стихии на Дальнем Востоке и разлива топлива в Норильске.

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    В Москве открывается электронная запись на вакцинацию от COVID для людей 60+

    28 декабря 2020, 11:20

    Текст: Елизавета Булкина

    Для москвичей 60+ с 29 декабря откроется электронная запись на вакцинацию от коронавируса, с понедельника запись доступна в пунктах вакцинации, сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы в понедельник.

    «В понедельник, 28 декабря, открывается запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для всех москвичей старше 60 лет. Минздрав России одобрил внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина «Спутник V» разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и старше. Для москвичей старше 60 лет электронная запись будет доступна с 29 декабря. Сейчас можно записаться, позвонив в пункт вакцинации», – говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

    Между тем, глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу «Россия 24» заявил, что прививку следует сделать всем россиянам. 

    «Еще одна проблема заключается в том, чтобы население понимало, что единственный способ уберечься от этой заразы – это провакцинироваться. А все разговоры, что «меня это не затронет» или «я переболею в легкой форме и приобрету иммунитет» просто научно необоснованы», – передает слова ученого РИА «Новости».

    Ранее Министерство здравоохранения России одобрило вакцину от коронавируса «Спутник V» для прививания лиц старше 60 лет. Ранее глава ведомства Михаил Мурашко анонсировал вакцинацию этой категории граждан.

    Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19.

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