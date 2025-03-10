  • Новость часаТрамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении Путина
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    Отключение от Starlink заставит ВСУ заново учиться воевать
    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод
    США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам
    Британский министр назвал Зеленского препятствием для мира
    Перепалка возникла между Маском, Рубио и Сикорским из-за Starlink для Украины
    В Сети появились новые предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже
    Трамп усомнился в способности Украины выжить даже с помощью от США
    Песков: Увидев перепалку Зеленского и Трампа, не мог поверить глазам
    СМИ: США остановили поддержку оборудования для F-16 на Украине
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

    30 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    37 комментариев
    10 марта 2025, 06:27 • Новости дня

    При пожаре в тепличном комплексе в Подмосковье погибли четыре человека

    В Чеховском районе Подмосковья пожар унес жизни четырех человек в теплицах

    Tекст: Максим Попов

    В результате пожара в тепличном комплексе подмосковного Чехова погибли четыре человека, площадь возгорания составила 1 050 квадратных метров.

    Как отметили в МЧС, в Чеховском районе Подмосковья произошел крупный пожар в тепличном комплексе, передает ТАСС. В результате пожара погибли четыре человека. Их тела были обнаружены при разборе конструкций.

    Пожар охватил площадь в 1 050 квадратных метров. На место происшествия для борьбы с огнем прибыли двадцать два человека и семь единиц техники. Благодаря слаженным действиям сотрудников пожар удалось локализовать.

    Причины возгорания в тепличном комплексе на данный момент не уточняются. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы и выяснять обстоятельства происшествия.

    До этого сообщалось, что в Кропоткине Краснодарского края произошел крупный пожар в здании кафе и гостиницы.

    8 марта 2025, 16:03 • Новости дня
    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей

    Песков обвинил Францию в нарушении минских договоренностей и гарантий Януковичу

    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей, в том числе обеспечении гарантий политического будущего экс-президента Украины Виктора Януковича.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков заявил, что Франция, среди прочих стран, не выполнила свои обязательства по минским соглашениям и гарантиям политического будущего экс-президента Украины Виктора Януковича, передает ТАСС

    Песков также напомнил о заявлении экс-президента Франции Франсуа Олланда, который отмечал, что минским договоренностям никто серьезно не относился. Он также указал на то, что в 2014 году французский министр иностранных дел подписал документ, который гарантировал политическое будущее Януковичу. Однако после этого, по словам Пескова, случился переворот, гарантии, данные Францией, не были выполнены.

    Он подчеркнул, что французский президент Эмманюэль Макрон в своих недавних обвинениях в адрес России не упомянул о ложных действиях Франции. По его мнению, отказ от выполнения обязательств и было истинной ложью со стороны Франции.

    Ранее Песков в ответ на заявления Макрона, обвинившего Россию во лжи в контексте украинского кризиса. напомнил о признаниях экс-президента Олланда о Минских соглашениях, которые никто из европейских стран не собирался выполнять.

    Макрон во время выступления перед гражданами Франции заявил, что «агрессия» России не знает границ и представляет угрозу для Франции и Европы.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел параллели между высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона и заявлениями Наполеона и Гитлера, отметив, что Макрон может пойти на бездумные шаги ради спасения своей репутации.

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    8 марта 2025, 23:32 • Новости дня
    Появились предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже

    В Сети появились предполагаемые фото российских бойцов в подземной трубе в районе Суджи

    Появились предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Telegram-каналы опубликовали снимки с предполагаемыми кадрами российских военных в подземной трубе в районе Суджи во время боев в Курской области. Официальных подтверждения подлинности кадров пока нет.

    Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал предполагаемые фотографии, на которых изображены российские военные, скрытно перемещающиеся в подземной трубе в районе Суджи. В комментарии к фотографии указано, что это «процесс операции трубопроводных войск в Курской области».

    Похожие фотографии с подписью «где-то в России» разместил Telegram-канал «ОДШБР „Ветераны’’». А Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» подкрепил фото комментарием: «Российские бойцы показали кадры, снятые в ходе подземного прорыва в Суджу».

    До этого генштаб ВСУ сообщил, что российские военные могли проникнуть в Суджу через трубы газопровода большого диаметра. Как отмечается в публикации «Страна.ua», штурмовые группы использовали ветку газопровода, чтобы закрепиться на окраинах города.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось панорамное видео из Суджи в Курской области, где ВСУ находятся под ударами российских ВКС. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, группировка ВСУ в районе Суджи находится в оперативном окружении, все идет к образованию котла.

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    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    9 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ не ожидали прорыва российских военных в их тыл в Курской области

    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Суджи проходит сразу с нескольких направлений. Однако главным ударом для ВСУ стало попадание наших военных в их тыл через отключенный газопровод. Это позволило полностью дезориентировать противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВС РФ начали штурм Суджи.

    «Российским штурмовикам действительно удалось преодолеть около 12 км по отключенному трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород. Примечательно, что Украина вырыла яму сама себе, ведь перекачка газа по данной инфраструктуре была приостановлена именно по инициативе Киева», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Операция была продумана до мельчайших деталей. Сначала в трубу вошла небольшая группа солдат с газофильтрующими установками. После того, как стало понятно, что местная среда подходит для дыхания, к ним присоединились боевые части. В это время по месту планируемого выхода штурмовиков работала российская авиация», – рассказывает он.

    «Таким образом за несколько суток пространство для начала наступательных действий было зачищено. Наши военные выбрались в хорошо подготовленный тыловой район ВСУ, где их безопасности ничего не угрожало. Одновременно с этим стартовала атака по Судже с северо-востока», – добавляет собеседник.

    «В настоящий момент бои происходят уже на окраинах районного центра. Вместе с этим подразделениям удалось освободить Малую Локню. Данное село являлось основным укрепрайоном противника в Курской области. В то же время продолжается движение к трассе Юнаковка-Суджа, остающейся единственным логистическим узлом для ВСУ», – отмечает эксперт.

    «В целом, действия российских солдат значительно дезориентировали украинскую армию. Ее командование растеряно. Никто не ожидал подобного удара. Купировать внезапный прорыв противнику не удается. Если нам удастся полностью освободить населенный пункт, это станет сильнейшим уколом по позициям офиса Зеленского. Напомню, что его дерзкая риторика последних недель держалась именно на сохранении анклава в Курской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали штурм Суджи. Как сообщает отраслевой Telegram-канал «Военный осведомитель», солдаты проникли в тыл ВСУ через отключенный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. На прикрепленных фотографиях видны бойцы, скрытно перемещающиеся по подземной инфраструктуре.

    Как сообщили в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), в операции принимали участие бойцы бригад «Ветераны» и «Восток», пишет Lenta.ru. По их данным, в трубопровод проникли 800 добровольцев. Подчеркивается, что противник подобных действий со стороны российской армии не ожидал.

    В пресс-службе также отметили, что военным удалось полностью освободить промзону в Судже. Украинские солдаты «хаотично отходят в направлении села Заолешенка к международному автомобильному пункту пропуска». Примечательно, что операцию уже прокомментировал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Это был серьезный шаг: мало того, что в полный рост там не пройти, а идти, согнувшись, в обмундировании, с десяток километров, но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты», – написал он в своем Telegram-канале. В Минобороны пока официально не раскрывали детали операции.

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    8 марта 2025, 17:40 • Новости дня
    Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде

    Зеленский заявил, что не примет участие во встрече с США в Саудовской Аравии

    Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать во встрече с делегацией США в Саудовской Аравии, вместо него отправятся представители украинской дипломатии и военного ведомства.

    Зеленский в своем заявлении отметил, что следующую неделю начнет с визита в Саудовскую Аравию, но там не примет участие в переговорах с американской делегацией. Он уточнил, что на встречу с американской командой останутся украинские дипломатические и военные представители.

    Вместо него на встречу отправятся глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский сообщал, что планирует совершить визит в Саудовскую Аравию 10 марта для переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Канал Fox News отмечал, что Зеленский не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии. Также телеканал заявил, что американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

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    9 марта 2025, 12:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink

    Военный эксперт Анпилогов: Отключение системы Starlink радикально снизит боеспособность ВСУ

    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Евгений Поздняков

    Starlink обеспечивал ВСУ защищенную и быструю связь. Скорость обмена данных между украинскими солдатами была беспрецедентной, что улучшало их реагирование на изменения в боевых действиях, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения от Starlink передовая линия ВСУ может рухнуть.

    «Илон Маск, оценивая роль Starlink для украинского фронта как критическую, не преувеличивает. Данная система обеспечивает ВСУ беспроводной защищенной связью, что в какой-то степени дает нашему противнику тактическое преимущество», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «В настоящий момент на Украине работают около 100 тыс. терминалов Starlink. Для создания помех в этой системе необходимо определить, от какого именно аппарата исходит сигнал. Однако в силу их большого количества и значительной скорости передачи информации сделать это очень сложно», – отмечает он.

    «Благодаря этой особенности Starlink, ВСУ получили возможность сохранять высокое качество связи даже в тех районах, где стандартное интернет-соединение полностью отсутствует. Украинские военные практически беспрепятственно обмениваются сообщениями: текстовыми, голосовыми и видео», – полагает собеседник.

    «Разумеется, это положительно сказывается на слаженности их работы. Кроме того, у подразделений появляется возможность мгновенно реагировать на изменения в оперативной обстановке. Нельзя забывать и о том, что данная система широко применялась при осуществлении атак по российским объектам с помощью БПЛА и БЭК», – рассуждает эксперт.

    «Из-за того, что устройства связывались напрямую со Starlink, их уязвимость к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) становилась минимальной. Соответственно, отключение украинской армии от терминалов радикальным образом скажется на их боеспособности. Можно сказать, что противник буквально потеряет фронт», – добавляет он.

    «В первую очередь солдаты ВСУ утратят способность быстро и беспрепятственно координировать свои действия на поле боя. Пропадет и высокая степень защищенности их переговоров. Кроме того, их БПЛА и БЭК станут уязвимыми к нашим системам РЭБ. Российская армия будет глушить их с невероятной легкостью», – акцентирует собеседник.

    «Однако важно понимать, что администрация Дональда Трампа не готова к столь радикальной смене фронтовой ситуации. В интересы Вашингтона не входит создание условий для полной победы Москвы. Поэтому заявления Маска скорее являются попыткой торга с офисом Зеленского, чем реальным намерением отключить Starlink», – заключил Анпилогов.

    Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения от Starlink передовая линия ВСУ может рухнуть. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) он написал, что данная система связи является «костяком украинской армии». Предприниматель также добавил, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации», в которой Киев «неизбежно проиграет».

    Напомним, впервые о возможности отключения ВСУ от Starlink сообщило Reuters еще в конце февраля. Тогда издание отмечало, что вопрос о прекращении доступа Украины к спутниковому интернету был поднят в рамках переговоров Вашингтона и Киева по сделке о полезных ископаемых республики.

    По данным газеты, американские чиновники якобы намекнули представителям офиса Зеленского, что в случае отказа от соглашения, ВСУ «неминуемо» утратят возможность использования Starlink. Тем не менее данное сообщение опроверг сам Илон Маск, чья компания SpaceX и занимается производством спутников.

    Несмотря на критические заявления предпринимателя, в Европе уже происходят попытки предложить ВСУ альтернативу американским терминалам связи. Так, в другом материале Reuters отмечается, что в настоящий момент французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с ЕС возможность предоставления Украине дополнительного доступа в интернет.

    По словам представителя компании, они располагают геостационарными терминалами, подходящими для использования в районе боевых действий. Количество данных систем оценивается в 35 экземпляров. Кроме того, после покупки британской OneWeb фирма также расширила сеть на низкой околоземной орбите до 600 спутников.

    Заменить Starlink, однако, будет непросто. Украина получила доступ к системе еще в 2022 году, практически сразу после начала спецоперации. Данная сеть предназначена для предоставления широкополосного выхода в интернет. Начальник ГУР республики Кирилл Буданов признавался, что терминалы Starlink компании SpaceX используются по всей линии фронта, писало ТАСС.

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    9 марта 2025, 04:10 • Новости дня
    Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области

    ВС России прорвали оборону ВСУ у Загрызова и укрепились в Харьковской области

    Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска после успешного прорыва обороны ВСУ у Загрызова закрепились на новых позициях вдоль Оскольского водохранилища и начали подготовку к дальнейшему продвижению.

    Российские войска прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины у Загрызова в Харьковской области и закрепились на новых позициях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, российские силы продвинулись почти на один километр вдоль Оскольского водохранилища.

    Марочко отметил, что российские войска «серьезно закрепились на новых позициях и ведут подготовительные мероприятия для дальнейшего продвижения».

    Ранее командование ВСУ направило к Оскольскому водохранилищу взвод, состоящий из мобилизованных и дезертиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в Харькове подготовили альтернативу работе системы Starlink, а также Вооруженные силы Украины привлекли заключенных к уничтожению местных жителей в Купянском районе Харьковской области. Сообщалось, что в Харьковской области были найдены захоронения жителей, убитых военными ВСУ при отступлении.

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    7 марта 2025, 21:56 • Новости дня
    Житель Нижнего Новгорода спас коня от холода, заведя на пятый этаж

    Нижегородец провел потерявшегося коня на пятый этаж, чтобы спасти от холода

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нижнем Новгороде местный житель Дмитрий завел потерявшегося коня на пятый этаж многоэтажки, чтобы животное не замерзло на улице, пока полиция не вернула его владельцам.

    Как передает РИА «Новости», житель Нижнего Новгорода Дмитрий привел коня, найденного на улице, на пятый этаж многоэтажного дома. Живя в районе улицы Мончегорской, Дмитрий обнаружил животное и, опасаясь за его безопасность и здоровье в холодное время года, решил укрыть его в подъезде.

    Видео необычного происшествия попало в местные Telegram-каналы, где пользователи предположили, что мужчина может пытаться удивить свою супругу перед Международным женским днем. Однако пресс-служба МВД региона уточнила, что мотивы Дмитрия были не романтическими, а заботливыми.

    В полицию о нахождении коня на лестничной площадке сообщили обеспокоенные соседи. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые и выяснили истинную причину поступка мужчины. Дмитрий рассказал, что нашел коня на улице, понял, что животное потерялось, и решил укрыть его от опасностей улицы.

    Вскоре после этого полиция нашла хозяев коня, который, как оказалось, сбежал погулять. Дмитрий, сопровождая полицейских, помог вернуть животное домой, заверив, что всего лишь хотел помочь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Благовещенске владельца кота привлекли к административной ответственности за нарушение покоя соседей, поскольку кот, оставленный в квартире на неделю, громко мяукал от скуки. В Госдуме обсуждают усиление наказаний за антисанитарию, включая принудительное изъятие жилья в тяжелых случаях. Газета также рассказала, что делать, если соседи сверху громко топают по ночам.

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    9 марта 2025, 05:12 • Новости дня
    В трех российских аэропортах ввели временные ограничения полетов

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Казани, Астрахани и Нижнем Новгороде

    В трех российских аэропортах ввели временные ограничения полетов
    @ Aleksey Smyshlyaev/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

    Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, в аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает ТАСС.

    Сообщается, что  ограничения введены в Астрахани (Нариманово; код ИКАО: URWA) с 01:05 мск, в Казани (UWKD) с 02:00 мск и в Нижнем Новгороде (Строгино; UWGG) с 02:59 мск.

    По словам Кореняко, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Он отметил, что все задействованные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать возможные неудобства для пассажиров и гарантировать бесперебойность авиасообщения.

    Ранее аэропорт Волгограда приостановил отправку и прием рейсов.

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    9 марта 2025, 22:32 • Новости дня
    Белоруссия обратилась к России за консультацией по редкоземельным элементам

    Белоруссия запросила у России консультации по добыче и технологиям редкоземельных элементов

    Tекст: Максим Попов

    Белоруссия, не обладая опытом в добыче редкоземельных элементов, планирует обратиться за консультацией к России, чтобы определить технологическую и экономическую целесообразность таких проектов.

    Белоруссия намерена обратиться к России за консультацией по вопросам добычи редкоземельных элементов, сообщает ТАСС. Как отметил заместитель генерального директора по геологии белорусского Научно-производственного центра по геологии Василий Колб, республике необходимо провести комплекс геологоразведочных работ, чтобы определить глубины залеганий и подсчитать ресурсы.

    «У Беларуси нет опыта в этой области. Мы однозначно будем изучать мировые технологии и обращаться к профильным институтам Российской Федерации», – заявил Колб. Специалист подчеркнул, что только после изучения технологий и консультаций можно будет судить о рентабельности и целесообразности добычи.

    По словам Колба, редкоземельные металлы, такие как молибден и тулий, были выявлены еще в советское время и залегают на глубине 200-250 метров. Однако пока Белоруссия не может говорить о промышленных масштабах добычи этих элементов.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству исследовать наличие редкоземельных металлов в стране, подчеркнув важность развития геологоразведки. До этого президент Владимир Путин на совещании по развитию геологоразведки призвал наладить в России полный цикл переработки редких металлов.

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    7 марта 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп: ВС России разносят ВСУ на поле боя
    Трамп: ВС России разносят ВСУ на поле боя
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что российская армия «разносит» украинские войска на поле боя.

    Американский лидер в своей публикации в социальной сети Truth Social отметил, что российская армия «буквально разносит» Вооруженные силы Украины на поле боя, передает «Лента.Ру».

    В связи с этим президент США рассматривает возможность введения новых санкций против России. Среди возможных санкций он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

    Ранее глава Белого дома сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.

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    8 марта 2025, 23:02 • Новости дня
    В Петербурге задержали подозреваемых в похищении подростка

    МВД сообщило о задержании двух мужчин за похищение подростка для вымогательства

    Tекст: Максим Попов

    В Санкт-Петербурге полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в похищении 16-летнего подростка, с целью вымогательства 300 тыс. рублей, часть из которых была переведена в криптовалюте.

    Как сообщили в МВД, инцидент произошел вечером 6 марта. Двое неизвестных избили подростка и против его воли посадили в автомобиль, после чего несколько часов возили его по городу. Угрожая расправой, они требовали от юноши 300 тыс. рублей за его освобождение. Эти деньги якобы шли в счет несуществующего долга, передает ТАСС.

    Отец подростка, находившийся в другом городе, перевел своему сыну деньги, чтобы тот смог расплатиться с похитителями. Часть суммы была передана наличными, а часть – в виде криптовалюты. После получения денег похитители отпустили молодого человека и скрылись.

    Подозреваемыми оказались 18-летний житель Петербурга и 29-летний мужчина из Коми. Оба были задержаны полицией. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, обвиняемый в избиении девушек на Урале ранее похищал подростков на автомойке.

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    7 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Посол Келин: Участие Британии и Франции усложнит переговоры по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что вмешательство Британии и Франции с их советами может усложнить переговоры по Украине.

    Келин в интервью телеканалу «Россия 24» подчеркнул, что предыдущий опыт переговоров с украинской стороной показал их сложность, передает ТАСС.

    По словам дипломата, если европейские страны серьезно займутся посредничеством, это приведет к тому, что украинская сторона может начать маневрировать на своих позициях и ссылаться на европейских посредников.

    «Все это уже было, все это мы уже проходили», – отметил он.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Британия и Франция хотят предотвратить обвал фронта для украинских Вооруженных сил, добившись передышки для киевского режима.

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    9 марта 2025, 02:03 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Рязанской области

    Губернатор Рязанской области сообщил об уничтожении беспилотников силами ПВО

    Tекст: Максим Попов

    В Рязанской области силы ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты, обломки которых не нанесли ущерба ни людям, ни зданиям.

    Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram, силами ПВО были уничтожены беспилотные летательные аппараты над территорией Рязани. По его словам, по предварительной информации, никто не пострадал, а жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не понесли ущерба.

    На месте падения обломков работают оперативные службы, которые оценивают возможный материальный ущерб от инцидента. Обстоятельства происшествия изучаются, ведется расследование для определения источника и цели полета беспилотников.

    По словам Малкова, силы ПВО сработали четко, что позволило избежать возможных разрушений и жертв среди населения.

    Ранее средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Белгородской и Ростовской областями.

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    7 марта 2025, 16:40 • Новости дня
    Кремль: Сербские военные примут участие в параде Победы 9 Мая в Москве
    Кремль: Сербские военные примут участие в параде Победы 9 Мая в Москве
    @ Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский президент Александр Вучич подтвердил участие подразделения вооруженных сил Сербии в параде Победы 9 мая в Москве, сообщили в Кремле.

    Вучич по телефону сообщил президенту России Владимиру Путину о своем решении приехать в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Он также заверил Путина, что сербские вооруженные силы будут представлены на параде 9 мая.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве 9 мая.

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    7 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    В Челябинске гражданин Таджикистана зарезал продавца-курда

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Челябинске гражданин Таджикистана задержан по подозрению в убийстве продавца-курда в торговом помещении на улице Энгельса.

    Как сообщили в правоохранительных органах, причиной конфликта стала ревность, передает Ura.Ru. Сайт 74.ru уточняет, что погибший был студентом магистратуры, а трагическое происшествие случилось в одном из торговых помещений, где раньше располагался вейп-шоп.

    В ноябре в Петербурге задержали женщину из Средней Азии, подозреваемую в убийстве своего соотечественника осколком стеклянной бутылки.

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    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
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      30 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
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