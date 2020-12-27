Во время съемок клипа застрелили человека в Массачусетсе При крушении военного вертолета в Пакистане погибли четыре человека 27 декабря 2020, 08:47 Текст: Абдулла Шакиров

Вертолет армейской авиации Пакистана разбился на территории региона Гилгит-Балтистан. В результате крушения погибли четверо военнослужащих, рассказали в межведомственной службе по связям с общественностью исламской республики. Катастрофа произошла в субботу во время перевозки тела военнослужащего в местный госпиталь. Вертолет потерпел крушение в результате технической неисправности, передает РИА «Новости» со ссылкой газету DAWN. В сентябре американский военный вертолет разбился на северо-востоке Сирии.

