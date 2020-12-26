Посольство России назвало США инициатором «визовой войны»

Посольство России в США прокомментировало публикацию The Washington Post, в которой со ссылкой на Госдепартамент сообщалось, что американские технические специалисты не могут получить визы для приезда в Москву.

«Авторы вводят в заблуждение своих читателей и стремятся возложить всю вину за проблемы в консульско-визовых делах на российскую сторону. Еще раз хотели бы напомнить, что ответственность за «тупик» полностью лежит на американской стороне. Именно США стали инициаторами так называемой «визовой войны», навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников», – сказано в комментарии российского посольства в Facebook.

Как отметили в дипредставительстве , количество выдаваемых американцам виз соответствует числу виз, полученных российскими сотрудниками. В посольстве также напомнили, что Россия неоднократно призывала Вашингтон к урегулированию консульско-визовых отношений. «Не надо перекладывать проблему с больной головы на здоровую. Мяч на американской стороне», – заключили российские дипломаты.

В сентябре посольство США в Москве пожаловалось на нехватку сотрудников из-за проблем с визами.