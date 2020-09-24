Посольство США пожаловалось на нехватку сотрудников из-за проблем с визами

Посольству США в Москве не хватает рук на все необходимые работы, поскольку дипломаты не могут получить визы, заявил на конференции AmCham американский посол в России Джон Салливан.

По его словам, в 2016 году в дипмиссии работало 1200 человек, сейчас осталось 350-360 сотрудников, из них менее 200 американцев.

Он добавил, что посольство продолжает переговоры как с Вашингтоном, так и с российскими властями по этому вопросу.

«Посол [России в Вашингтоне Анатолий] Антонов жалуется, что не может заменить своего садовника и шеф-повара, а я не могу получить визы для технических экспертов, которые могли бы починить наши лифты и пожарные сигнализации. В результате в недалеком будущем сотрудникам миссии придется формировать пожарный дозор, как в 19-м веке, потому что мы не можем получить визы для персонала, необходимого для базового функционирования посольства», – передает «Интерфакс» слова Салливана.

«Не можете получить садовника и шеф-повара? Слезу еще пустите! Как насчет обеспечить нам лифтера и специалиста по пожарным сигнализациям? В российском посольстве 455 россиян, а у нас 160-180 американцев, сложно просто обеспечивать требования безопасности», – добавил он.

Напомним, в июле 2019 года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты развязали против России визовую войну.

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