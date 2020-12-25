Киев не представил доказательств прав на подаренную Лаврову икону

Власти Боснии и Герцеговины (БиГ) не получили от Украины доказательств прав на православную икону, якобы найденную в Луганске и подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову, сообщили в пресс-службе председателя президиума БиГ Милорада Додика.

Власти Боснии обращались в украинское посольство с просьбой предоставить доказательства того, что святыня действительно является объектом культурного наследия Украины и находится в списке похищенных сокровищ, передает ТАСС со ссылкой на агентство СРНА.

Лавров в ходе своего визита в Восточное Сараево получил в подарок от Милорада Додика православную икону, якобы найденную в Луганске, возраст которой составляет 300 лет.

Ранее посольство Украины в БиГ направило ноту в МИД балканской республики, потребовав объяснить происхождение православной иконы, «объекта культурного наследия Украины», которая была подарена главе МИД России Сергею Лаврову во время его визита в Сараево 14 декабря.

Напомним, 19 декабря в российском МИДе сообщили, что икона будет возвращена дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола. В пятницу посол БиГ в России Желько Самарджия доставил икону обратно в Сараево.