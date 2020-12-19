Подаренную Лаврову в Боснии икону решили вернуть для проверки Интерполом

Икона XVIII века из Луганска, подаренная председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком главе МИД России Сергею Лаврову, будет возвращена дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола, сообщили в дипведомстве.

В МИД сообщили, что «икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола», передает ТАСС.

Ранее посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД балканской республики, потребовав объяснить происхождение православной иконы, «объекта культурного наследия Украины», которая была подарена главе МИД России Сергею Лаврову во время его визита в Сараево 14 декабря.

Напомним, Лавров в ходе своего визита в Восточное Сараево получил в подарок Милорада Додика православную икону, якобы найденную в Луганске, возраст которой составляет 300 лет.