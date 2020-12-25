Московские школьники подарили новогоднее настроение жителям столицы

Ученики московской школы №2107 на улице Гиляровского по-новогоднему украсили двор ближайшего дома, изготовив игрушки своими руками. Они также нарядили деревья и преобразили двери подъездов. Так школьники решили создать праздничное настроение жителям.

Участие в мероприятии приняли активисты Российского движения школьников (РДШ). К ним присоединился министр просвещения Сергей Кравцов. Он поздравил детей с наступающим Новым годом и пожелал как можно скорее вернуться в учебные классы, передает РИА «Новости».

«Мы очень рады, что министр просвещения поддержал инициативу детей, активистов РДШ. Мы сами сделали игрушки, что-то принесли из дома. Использовали и подручные материалы, и высокие технологии – 3D-принтер, на котором напечатали игрушки. Теперь двор засиял новыми красками, а жители соседних домов выглянут из окон и почувствуют новогоднее настроение. Это и есть маленькое чудо», – рассказала активистка РДШ Варвара Стоянова.

Акцию РДШ также подержали народный артист России Сергей Безруков и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которые призвали школьников всех регионов страны присоединиться к доброму делу.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Чудо во дворе». Это новогодняя инициатива школьников, призванная объединить людей, создать во дворах ощущение праздника, поднять настроение соседям

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева отметила, что движение с радостью поддержало неравнодушных школьников в их желании создать праздничное настроение жителям соседних дворов. «В условиях пандемии, возросших рисков для здоровья многие люди, особенно пожилые, стали реже выходить из дома. Говорить о праздничном настрое в такой обстановке сложно, но душа просит чуда. И я очень рада, что наши активисты решили запустить добрую акцию, чтобы подарить другим новогоднее настроение. Своими детскими руками они захотели спасти этот праздник, сделав обычные дворы яркими и сияющими», – подчеркнула Плещева.

Чтобы принять участие в акции, нужно украсить дерево, дворовую площадку или входную дверь подъезда, снять на видео процесс создания новогоднего настроения, а также реакцию окружающих и опубликовать в соцсети «ВКонтакте» с 21 по 28 декабря с хештегом #ЧудоВоДворе. Имена победителей будут объявлены 29 декабря.