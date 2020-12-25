СК раскрыл подробности уголовного дела против Соболь

Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе Москвы, при этом она незаконно использовала форму сотрудников Роспотребнадзора, сообщил Следственный комитет.

«После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия», – говорится на сайте СК.

Уточняется, что женщина действовала в составе группы лиц. Сейчас следователи допрашивают сопровождавших ее людей и свидетелей инцидента.

В пятницу против Соболь возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища. По словам ее адвоката Владимира Воронина, в ее отношении планируют избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сотрудница ФБК проиграла предпринимателю из Санкт-Петербурга Евгению Пригожину по иску о защите чести и достоинства.