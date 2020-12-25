Против сотрудницы ФБК Любови Соболь возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища, сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

«В отношении Соболь возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, связанное с насилием или угрозой его применения). Ее увезли из дома на допрос», – цитирует защитника ТАСС.

По словам Воронина, в отношении Соболь планируют избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Соболь проиграла предпринимателю из Санкт-Петербурга Евгению Пригожину по иску о защите чести и достоинства.