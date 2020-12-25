Папа Римский заявил о необходимости единства во времена пандемии

Папа Римский в рождественском послании «Urbi et Orbi» (Городу и миру) призвал человечество к братскому единению перед лицом кризисов, экономических сложностей и пандемии коронавируса.

«В этот исторический момент, отмеченный экологическим кризисом и серьезными экономическими и социальными дисбалансами, усугубленными пандемией коронавируса, нам как никогда необходимо братское единение», – цитирует РИА «Новости» понтифика.

По его словам, это братство предлагает Бог, подаривший человечеству своего сына Иисуса.

«Не братство из красивых слов, абстрактных идеалов, смутных чувств. Нет, братство, основанное на настоящей любви, способное идти навстречу другим, отличным от меня, понимать их страдания, чувствовать с ними близость и заботиться о них, даже если они не принадлежат к моей семье, моему народу или моей религии. <...> То же самое работает и в отношениях между народами и нациями», – пояснил понтифик.

Впервые за годы своего понтификата папа Франциск обращается к верующим не с балкона собора Святого Петра. Из-за ограничений, которая принесла пандемия коронавирусной инфекции, понтифик выступает с посланием католическому миру в одном из залов Апостольского дворца.

Сообщается также, что папа Римский Франциск передал бездомным 4 тыс. тестов на COVID-19 по случаю Рождества.

По информации службы папских милостей, которая занимается проведением многочисленных акций милосердия и благотворительности Святого престола, эти тесты были получены понтификом в дар от Словении. Теперь они будут использованы для диагностики коронавирусной инфекции у бездомных Рима.

Напомним, в начале декабря папа Римский Франциск в связи с пандемией коронавируса объявил об отпущении грехов всем покаявшимся в течение года.