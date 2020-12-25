Прокурор озвучил требуемое для футболиста Широкова наказание

Гособвинение потребовало на один год и 10 месяцев ограничить в свободе бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, обвиняемого в избиении арбитра, сообщил адвокат потерпевшего Александр Островский.

В судебном участке района Сокольники прошли прения по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего во время матча арбитра Никиту Данченкова. Спортсмена обвиняют в «умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

«Прокурор запросил для Широкова ограничение свободы сроком один год 10 месяцев», – передает РИА «Новости» слова Островского.

Ранее Широков признал вину и рассчитывал на рассмотрение дела в особом порядке, но потерпевший, избитый им арбитр Данченков, выступил за процесс с изучением всех доказательств и привлечением свидетелей.

По версии следствия, Широков избил судью Никиту Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в соцсетях. На нем видно, как футболист ударил кулаком арбитра в лицо, после того, как тот показал ему красную карточку. Широков пытался добить судью ногами, но его оттащили другие футболисты. После случившегося спортсмен извинился перед Данченковым в Instagram.

Травмы глазничной области, полученные судьей, были квалифицированы как «причинение легкого вреда здоровью». Представители Данченкова считают, что имело место покушение на убийство. По их словам, арбитр мог получить более серьезные травмы, если бы в потасовку не вмешались другие футболисты. Данченков подал к обидчику гражданский иск на 500 тыс. рублей.

Ранее суд отказался наложить арест на имущество и деньги Романа Широкова, как требовала того пострадавшая сторона. Защитник арбитра считает, что обвиняемый будет уклоняться от возмещения морального вреда, переоформляя собственность на других лиц, или выплачивать компенсацию с небольшой официальной заработной платы, затягивая выплату на несколько лет. Ранее Широков предоставил справку в суд, что устроился на работу в юридическую контору с зарплатой в 50 тыс. рублей.

Роман Широков – бронзовый призер чемпионата Европы-2008 и трехкратный чемпион страны: дважды в составе петербургского «Зенита», один раз – московского ЦСКА. С клубом из Северной столицы он также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.