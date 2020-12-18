Немецкий журналист раскритиковал решение CAS по России Избитый Широковым арбитр потребовал взыскать с футболиста 500 тыс. рублей 18 декабря 2020, 15:55 Текст: Абдулла Шакиров

Арбитр Никита Данченков, избитый бывшим футболистом сборной России Романом Широковым, подал иск о возмещении вреда на 500 тыс. рублей, сообщил один из адвокатов потерпевшего Александр Островский. «Прошу взыскать с подсудимого Широкова Романа Николаевича в мою – потерпевшего Данченкова Никиты Сергеевича – пользу моральный вред в размере 500 тыс. рублей», – говорится в тексте искового заявления, передает ТАСС. 10 августа на стадионе академии «Спартака» в матче с участием команды телеканала «Матч ТВ» футболист Роман Широков избил арбитра Никиту Данченкова, после того как тот показал ему красную карточку за брань. СМИ сообщили, что возбуждено уголовное дело по заявлению Данченкова. Сам Широков извинялся перед арбитром.

