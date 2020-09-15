Против экс-футболиста Широкова возбудили дело за избиение арбитра

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по заявлению арбитра Никиты Данченкова, которого во время матча любительских команд избил бывший футболист сборной России Роман Широков, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»)», – сообщил источник ТАСС.

По этой статье футболисту грозит штраф до 40 тыс. рублей, либо 480 часов обязательных работ, либо год исправительных работ, либо четыре месяца ареста.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии «Спартака» в матче с участием команды телеканала «Матч ТВ». Широков избил арбитра, после того как тот показал ему красную карточку за брань.

На следущий день Широков извинился перед арбитром.