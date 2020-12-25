Киев выразил уверенность в получении от США 250 млн долларов

Общая поддержка Украины со стороны США в 2021 году вырастет, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Он выразил уверенность, что Конгресс США преодолеет вето, которое глава американского государства Дональд Трамп наложил на проект военного бюджета. Проект предусматривает выделение 250 млн долларов «на поддержку и помощь украинским вооруженным силам». Кулеба уверен, что «эти средства будут», передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина-24». Отметим, что годом ранее такая же поддержка со стороны США составляла 300 млн долларов.

«Никакого отношения вето Трампа к помощи Украине не имеет. Бюджет ветирован абсолютно по другим причинам», – приводит РИА «Новости» слова руководителя украинского внешнеполитического ведомства.

Министр сообщил, что планируются взаимные визиты президента Украины Владимира Зеленского и будущего президента США Джо Байдена, но о датах пока не стал говорить. Он также отметил «неравнодушность к украинскому файлу» Энтони Блинкена, который может занять должность главы Госдепа.

Накануне Трамп сообщил, что заблокировал одобренный Конгрессом проект оборонного бюджета США на 2021-й финансовый год (начался 1 октября). Законопроект в нижней палате Конгресса США набрал две трети голосов, что позволяет ему в будущем преодолеть вето. Как сообщила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, конгрессмены проголосуют по преодолению вето 28 декабря.