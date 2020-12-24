Житель Симферополя незаконно отправил военные противогазы в США и Европу

В Крыму таможенники пресекли канал контрабанды противогазов военного назначения через таможенную границу ЕАЭС. Житель Симферополя через почту отправил противогазы в США и страны Европы, сообщает Южная оперативная таможня.

«Установлено, что житель Симферополя осуществил отправку в международных почтовых отправлениях продукции военного назначения в США, Финляндию, Францию и Данию, а именно десяти общевойсковых фильтрующих противогазов ПМК-3 (с комплектующими частями) и двух специальных шлема первого класса защиты 6Б47. В товаросопроводительных документах данная продукция значилась как товар гражданского назначения», – говорится в сообщении на сайте таможни.

Уточняется, что разрешение на вывоз продукции у мужчины отсутствовало. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение вооружения через таможенную границу»).

В октябре в Омске украинец был осужден за попытку контрабанды деталей военной техники.