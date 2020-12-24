Путин рассказал, что даже ночью обсуждал с Мишустиным ситуацию с пандемией

Президент Владимир Путин рассказал, что иногда за полночь обсуждал ситуацию с пандемией с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Даже в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил, это совершенно очевидно. Наоборот, вы сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность, работали в условиях больших нагрузок», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с членами правительства России.

«Я уже говорил об этом, это такая гипербола – художественное преувеличение, я сказал (работали) круглосуточно, днем и ночью. Но было похоже именно на это. Это правда. Во всяком случае, мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным) иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры», – добавил президент.

Путин также призвал использовать опыт, накопленный в период пандемии, при решении ключевых задач в повседневной жизни.

«Весь накопленный опыт, так же как уроки проявившихся проблем, обязательно нужно учитывать и использовать в текущей и повседневной работе для решения ключевых задач предстоящего года, чтобы добиться прогресса не только в работе по борьбе с эпидемией, а существенно укрепить первичное звено здравоохранения, мы начинаем эту работу с 1 января широко», – сказал Путин.

«Необходимо восстановить экономику в полном объеме, занятость, как мы и договаривались, прошу это не оттягивать на более позднее время. Нужно создавать условия для повышения доходов граждан. Нужно иметь в виду, что люди, конечно, надеются и ждут перемен к лучшему», – добавил президент.