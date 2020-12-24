Путин дал оценку работе правительства в 2020 году

Российское правительство в целом достойно прошло этот год в таких экстраординарных условиях, как эпидемия коронавируса, заявил президент Владимир Путин, отметив, что это показывает, кто на что способен.

«Мы столкнулись с реальной угрозой жизни, здоровью тысяч, десятков тысяч наших граждан, с абсолютно новым вызовом, причем с вызовом колоссальной сложности. А в таких экстраординарных, нештатных ситуациях сразу становится видно – думаю, что все вы со мной согласитесь – становится видно, кто чего стоит, на что способен на самом деле. И здесь, подчеркну, правительство прошло этот год в целом достойно», – передает слова главы государства РИА «Новости».

«Убежден, что пройденные испытания, а это было действительно испытанием не только для страны, но и для правительственной команды, всех нас сплотили, закалили и, конечно, укрепили наш общий, и ваш в том числе, профессиональный потенциал», – добавил Путин на совещании с членами правительства.

Между тем, отметил президент, в работе правительства были и недостатки. «Уверен, все необходимые выводы уже сделаны. Но подавляющее большинство коллег, хочу это подчеркнуть, показало высокую трудоспособность, управленческую эффективность и компетентность», – подчеркнул Путин.

Он также добавил, что между правительственными чиновниками чувствуется взаимопонимание. «Мы с вами в таком составе работаем менее года. Но за этот достаточно короткий срок в общем многое удалось сделать. У нас с вами есть и взаимопонимание, есть понимание того, куда надо идти, есть чувство локтя. И именно благодаря командной работе, мы смогли многое сделать, чтобы сгладить негативные последствия эпидемии, помочь тем, кому особенно было сложно», – сказал российский лидер.

Путин отметил, что несмотря на все сложности в 2020 году, «были обеспечены стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, продолжено осуществление знаковых инфраструктурных проектов, были созданы и новые стимулы для поддержки жилищного строительства».

«Мы не допустили критического спада, который отбросил бы экономику далеко назад. Это тоже совершенно очевидно, смогли сохранить наши ведущие отрасли. Не просто сохранить, а выработали системные меры поддержки практически каждой отрасли. В целом смогли решить вопрос о защите людей», – резюмировал президент.

Ранее Путин заявил, что 2020 год был непростым, эпидемия стала серьезным испытанием для людей, вызовом для экономики и социальной сферы, однако это не отменяет повестку развития страны.