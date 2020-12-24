Мясников назвал фатальные ошибки при лечении COVID-19 дома

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил фатальные ошибки при лечении COVID-19 дома, часто возникающие от незнания.

Мясников сказал, что таких ошибок «море», и часто «они не только от незнания, потому что сейчас мы многое знаем, а ошибки продолжаем делать», передает «Царьград».

При этом протоколы лечения постоянно обновляются. Так, Мясников привел в пример использование гидроксихлорокина и азитромицина – они, как отметил врач, оказались неэффективными.

Пустышками оказались и противовирусные и иммуномодулирующие вещества. Он также подчеркнул, что сейчас всю надежду возлагают на вакцинацию.

Еще одной большой ошибкой является использование при лечении COVID-19 доксиметазона, а также прием кроверазжижающих препаратов и гормонов – их нужно использовать только при лечении в больнице, а во время лечения дома они могут только навредить человеку.

«Самая фатальная ошибка, что мы не понимаем, что это две болезни», – сказал Мясников.

Одна из них – ковид, коронавирусное ОРЗ, как отметил он. Вторая болезнь – коронавирусная пневмония. Врач призвал не лечить ОРЗ как пневмонию, иначе прогнозы человека резко ухудшаются, а побочные явления такого лечения могут быть «просто ужасающими».

«Пневмонию, тяжелую, в госпиталях – это другое дело», – пояснил Мясников.

Ранее биолог предложила не выписывать почти выздоровевших пациентов после «долгого» COVID.