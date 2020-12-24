Нефть подорожала на оптимизме вокруг спроса

Мировые цены на нефть в четверг утром растут на снижении опасений за спрос после выхода данных о сокращении запасов сырья в США, инвесторы также ждут сделки по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,84% – до 51,67 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI – на 0,79%, до 48,5 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent тем временем дорожал на 1,07% до 51,76 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Сокращение запасов нефти и бензина в США подняло надежды инвесторов на восстановление спроса. В среду официальные данные показали, что запасы бензина в стране снизились за неделю на 1,1 млн баррелей, до 237,8 млн баррелей при прогнозе роста показателя на 1,21 млн баррелей. В то же время запасы дистиллятов снизились на 2,3 млн баррелей, до 148,9 млн баррелей. Запасы нефти же снизились на 0,6 млн баррелей.

«Снижение запасов нефти и топлива в США, а также признаки потенциальной сделки по Brexit, которые привели к ослаблению доллара, были хорошей новостью», – цитирует Reuters старшего менеджера отдела исследований Nissan Securities Хироюки Кикукаву.

В среду стало известно, что переговоры Евросоюза и Великобритании по договору о будущем партнерстве находятся сейчас в завершающей стадии. Позднее СМИ сообщали, что стороны могут объявить о заключении торговой сделки в среду вечером или в четверг утром.

Удешевление доллара поддерживает стоимость черного золота, поскольку слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, дешевле для владеющих другой валютой инвесторов.