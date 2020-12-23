Национальная ассоциация врачей поддержала «Елку желаний»

Национальная Ассоциация Заслуженных врачей и наставников поддержала всероссийскую акцию «Елка желаний» и призвала россиян присоединиться к исполнению детской мечты.

«Новый год – это волшебный праздник, с ним связаны наши самые заветные надежды и мечты. Каждый ребенок в эти предновогодние дни должен получить свою часть радости, любви и волшебства от взрослых. Призываю всех, кто может, откликнуться и принять участие в этой акции. Давайте подарим детям, которые испытывают трудности, исполнение их мечты! Даже маленькая помощь может быть большим чудом!» – приводятся слова президента Ассоциации Виктора Егорова в Facebook организации.

Очень важно, что акция расширяет свои границы, и все больше детей с тяжелыми заболеваниями получают исполнение своей мечты, отметил сопредседатель национального родительского Комитета, эксперт Национальной Ассоциации Заслуженных врачей Юрий Оболонский.

«В этой инициативе президента, поддержанной тысячами наших граждан, я вижу последовательность и синергию шагов, сочетание поддержки гражданской инициативы с действиями государства, направленными на поддержку социально незащищенных слоев населения, особенно детей», – отметил он.

«Сегодняшняя инициатива президента является сигналом населению, к тому, что социальный аспект политики государства не только не уменьшается, но и усиливается. В Рождество и Новый год огромное количество семей встретят в позитивном настроении. Я призываю всех знакомых и коллег присоединиться к акции «Елка желаний» и помнить, что один елочный шарик может не только порадовать, но и изменить судьбу ребенка, дав ему веру и надежду на то, что мечты могут сбываться», – добавил Оболонский.

Напомним, акция «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» запустилась в начале декабря, однако уже сейчас более 10 тыс. открыток разобрали исполнители в разных частях страны. По сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось более чем в два раза – с 12 до 26 тыс.

Ранее президент Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области, который хотел обнять панду. Саша побывал в Московском зоопарке, познакомился с живой пандой и посетил специальную зону для проведения тренингов животных.

Алексей Колясников – папа десятилетнего Саши – рассказал газете ВЗГЛЯД, что благодаря «Елке желаний» Саша поверил в себя, у него выросла самооценка. «Такие проекты особенно важны для детей с ограниченными возможностями здоровья», – сказал мужчина.