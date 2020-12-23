Отец Саши Колясникова, чью мечту исполнил Путин, рассказал об акции «Елка желаний»

«Благодаря «Елке желаний» Саша поверил в себя, у него выросла самооценка. Такие проекты особенно важны для детей с ограниченными возможностями здоровья», – сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Колясников – папа 10-летнего Саши из Тулы, который хотел обнять панду. Его мечту исполнил президент России Владимир Путин.

«Елка желаний» – это замечательный проект. Его организаторы – молодцы и настоящие герои. Такие акции особенно важны для простых людей и детей с различными заболеваниями», – сказал Алексей Колясников.

«У таких детей очень мало радостей в жизни из-за физических ограничений. Детям с особенностями сложно наладить контакт с другими людьми. Как правило, они не находят себе друзей в школе», – пояснил собеседник.

«И тут вдруг возникает такое чудо – тебя выдергивают из серой действительности, и ты попадаешь в атмосферу праздника. Саша был на седьмом небе от счастья. После заветной встречи с пандой и разговора с президентом России Владимиром Путиным он получил невероятный эмоциональный подъем», – поделился Колясников.

По словам собеседника, акция «Елка желаний» подарила его сыну ощущение, что мечты могут сбываться. «А это дорогого стоит. У него поднялась самооценка. Он по-настоящему поверил в себя», – признался папа мальчика.

Напомним, Александр Колясников – десятилетний мальчик из Тульской области. С девяти месяцев он живет с диагнозом «сахарный диабет первого типа». Болезнь дает сопутствующие осложнения, например плохое зрение. Мальчик ходит в компьютерную академию и очень любит животных. Папа ребенка вне работы занимается волонтерством – помогает собакам.

Недавно мальчик побывал в Московском зоопарке и познакомился с пандой Жуи. Таким образом президент России Владимир Путин исполнил мечту Саши, о которой он поведал в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

В столичный зоопарк Саша приехал с родителями. Мальчику рассказали, как живут панды, и показали специальную зону для тренингов, куда обычно не пускают посетителей. Кроме того, сотрудники зоопарка подарили Саше игрушечную панду, а вместе с живым медведем Жуи мальчик создал футболку с разноцветными принтами. Во время экскурсии по зоопарку Саше и его родителям позвонил Владимир Путин.

Акция «Елка желаний» запустилась в начале декабря в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной». За это время исполнители желаний детей разобрали более 10 тыс. открыток. По сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось более чем в два раза – с 12 до 26 тысяч, сообщили организаторы.

Все мечты детей будут исполнены до 28 февраля 2021 года. В рамках акции исполняются желания детей от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или тех, чьи заболевания угрожают жизни, а также сирот и детей из малообеспеченных семей. Принять участие в акции и исполнить мечту может каждый житель России – снять шар с пожеланием в своем регионе можно на сайте елкажеланий.рф.

Ежегодно «Елки желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. Дважды – в 2018 и 2019 годах – акция проходила перед заседанием Госсовета. В этом году она также пройдет онлайн. По примеру главы государства желания детей-подопечных акции воплощают тысячи людей по всей стране: федеральные министры, руководители госкорпораций, титулованные спортсмены, телеведущие, артисты и все граждане.