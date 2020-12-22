Попова перечислила регионы с напряженной ситуацией с COVID

Ситуация с коронавирусом остается напряженной в Крыму, Владимирской и Астраханской областях, а также на Чукотке, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, подчеркнув, что в целом по эпидситуации в России отмечаются общие признаки стабилизации.

«В стадии продолжающегося роста находятся четыре субъекта. Это Республика Крым, Владимирская область, Астраханская область и Чукотский автономный округ (...) Ситуация здесь остается напряженной», – сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, передает РИА «Новости».

Глава Роспотребнадзора отметила, что по эпидситуации в России отмечаются общие признаки стабилизации. «На прошлой неделе среднесуточный показатель заболеваемости составлял 18,9, на предыдущей – 18,8. И лидеры по среднесуточной заболеваемости пока сохраняются. Темп прироста за последние семь дней снизился и составляет единицу. И в 46 регионах средний темп прироста за прошедшую неделю менее единицы. В большинстве регионов, в 62 субъектах показатель репродукции менее или равен единице – это тоже динамические позитивные изменения», – добавила она.

За минувшие сутки в России выявлено 28 тыс. 776 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,9 млн случаев заболевания.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.