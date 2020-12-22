Москва выразила готовность рассмотреть просьбу ЦАР об отправке военных

Россия поддерживает легитимную власть Центрально-Африканской республики (ЦАР), но не с помощью военной силы: российской армии в регионе нет, заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

«Мы, конечно, поддерживаем политику легитимного правительства, сформированного по итогам прошлых выборов. Пусть народ идет и выбирает кого хочет, но нельзя срывать демократический процесс силовым путем», – передает его слова РИА «Новости». Богданов подчеркнул, что российской армии в ЦАР нет.

При этом Москва готова рассмотреть просьбу ЦАР о возможности отправки военных. «Если будет такая просьба законных легитимных властей. Причем она может быть обращена не только к нам, а к другим партнерам и друзьям», – заявил Богданов.

«Надо посмотреть, насколько это совпадает с требованием СБ ООН, потому что там по некоторым вопросам надо хотя бы в уведомительном ключе информировать Совбез ООН», – добавил замглавы МИД, отметив, что в ЦАР находятся российские инструкторы – но «это не боевые подразделения, не спецназ».



«Там есть представительство министерства обороны в соответствии с межгосударственным соглашением. Мы объявляли об этом. Есть офицеры, которые служат в составе миротворческих сил ООН. Миротворческая миссия ООН в ЦАР и призвана обеспечивать безопасность и стабильность в стране, включая подготовку и проведение в нормальной обстановке выборов», – пояснил Богданов.

Он отметил, что Москва обеспокоена ситуацией в республике. «Попытка силового вмешательства в конституционный процесс, предпринятая бывшим президентом, попытка сорвать выборы – вот что вызывает самую большую обеспокоенность и озабоченность», – отметил спецпредставитель президента.

Ранее руандийское министерство обороны сообщило, что правительство Руанды ввело войска в ЦАР, власти которой обвинили экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота.

Минобороны Руанды отмечает, что ввод войск был осуществлен в рамках двухстороннего соглашения об обороне. «Это является ответом на атаки, которые мятежники, поддерживаемые Франсуа Бозизе, проводят против контингента сил обороны Руанды (RDF) в составе миротворцев ООН», – говорится в заявлении.

Руандийские войска также призваны обеспечить мирный и безопасный процесс проведения всеобщих выборов, запланированных на 27 декабря, заявило минобороны.

Партия экс-президента Бозизе ранее опровергла заявление правительства страны о том, что бывший лидер якобы пытается совершить государственный переворот. Оппозиция в ЦАР призвала перенести президентские и парламентские выборы на более поздний срок, отметив, что необходимо сперва «восстановить мир и безопасность» в стране.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен ситуацией в Центрально-Африканской республике (ЦАР), где происходит противостояние правительственных сил и повстанцев.

Российский посол в ЦАР Владимир Титоренко сообщал, что в Центральноафриканской Республике нет других российских военных, кроме пяти сотрудников представительства Минобороны в Банги.