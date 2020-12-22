В России предложили освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты

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22 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 10:30  |  vz.ru
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Британия испортила рублю конец года

На курс рубля повлияла вероятность нового локдауна в Европе Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Предпоследний понедельник года стал неприятным днем для российской валюты. Казалось, что рубль сломает предновогоднюю традицию и сможет укрепиться к концу года. Ситуация так и развивалась, пока не вмешался неожиданный фактор в виде нового «черного лебедя». Подробности...
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«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

«Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон кадр из видео
«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол». Подробности...
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Как Суворов толкнул Османскую империю в пропасть

Неприступную крепость Измаил Суворову удалось взять всего за несколько часов Черединцев Валентин/
Фотохроника ТАСС
Ровно 230 лет назад, 22 декабря 1790 года, русская армия под командованием генерала Суворова штурмом взяла крепость Измаил. Взятие Измаила стало тем грузом, что склонил чашу весов в пользу мира, который в ходе той затяжной войны так ждала Россия. И условия которого в итоге сделали Россию хозяином Крыма и Северного Причерноморья. Подробности...
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Чем ошибка Британии с мутацией COVID-19 грозит России

Британия потеряла контроль над мутацией коронавируса Frank Augstein/АР/ТАСС
Правительство Британии призналось в потере контроля над новым вариантом COVID-19. Как заявляют в Лондоне, мутация коронавируса стала причиной 60% новых случаев заражения граждан. Из-за этого власти страны вводят жесткий локдаун, а более 20 государств мира приостановили авиасообщение с Британией. Действительно ли очередная мутация коронавируса столь заразна и чем она опасна для россиян? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Быть угнетенным выгодно, но опасно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В американском Портленде славян – выходцев из бывшего СССР – официально исключили из белой расы и признали цветными. Вы будете смеяться, но в сложившейся идеологической атмосфере это проявление дружелюбия и даже отчасти здравого смысла. Подробности...
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Самое идиотское шоу этого года устроил английский премьер

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждый раз думаешь, что ничего абсурднее и глупее учудить не смогут. Но каждый раз открываются бездны. Еще весной говорил, что англичане борются с эпидемией в стиле шоу Бенни Хилла, но с «новым штаммом» они подняли свое героическое сопротивление до лучших историй Монти Пайтона. Подробности...

15 цифровых напастей в грядущем году

Александр Малькевич
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
На самом деле общество давно окунулось в пучину информационных страстей и слабо представляет себе, как бороться с проблемами, порожденными кратно умножившимся объемом информации и слабостью инструментов управления этой информацией. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
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Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
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    В России предложили освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты

    22 декабря 2020, 10:15

    Текст: Наталья Ануфриева

    Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил возвращать НДС за продукты питания некоторым категориям россиян.

    Петунин направил письмо с соответствующим предложением главе Минпромторга Денису Мантурову. В нем он отметил, что проблема роста цен на продукты не так давно поднималась президентом Владимиром Путиным, в результате чего правительство приняло меры, направленные на стабилизацию ситуации, передает RT.

    В обращении подчеркивается, что на приобретение продовольственной продукции приходится значительная доля расходов самых уязвимых категорий граждан – пенсионеров, а также малоимущих, чей доход не превышает величины прожиточного минимума.

    «Снизить размер данных расходов могло бы освобождение данных граждан от уплаты НДС за приобретаемые продукты питания», – говорится в тексте.

    По мнению Петунина, этого можно достичь путем его автоматического возврата при проведении оплаты с помощью банковской карты, при этом с установлением ежемесячного лимита, подлежащего возврату НДС во избежание злоупотреблений.

    «В связи с этим прошу вас оценить целесообразность создания подобной системы возврата НДС на 10-20%, что позволило бы наиболее уязвимым категориям общества – пенсионерам и малоимущим – снизить свои расходы на продовольственные товары», – подчеркивается в обращении.

    В настоящее время в отношении продовольственных товаров действует НДС со ставками 10 и 20%.

    Ранее в России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих. Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пообещал, что реакция по итогам соглашений по стабилизации цен обязательно будет в течение нескольких недель.


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