Коронавирус оказался в несколько раз смертоноснее гриппа

Коронавирусная инфекция оказалась в несколько раз смертоноснее, чем сезонный грипп, говорится в материале медицинского портала WebMD со ссылкой на независимое исследование, проведенное в разных странах.

Исследователи проанализировали данные министерства по делам ветеранов США о более чем 3600 пациентах, госпитализированных с COVID-19 в период с 1 февраля по 17 июня 2020 года, и о более чем 12 600 госпитализированных с гриппом в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. Средний возраст пациентов в обеих группах составил 69 лет, передает РИА «Новости».

Смертность среди пациентов с COVID-19 составила 18,5%, а среди больных гриппом – 5,3%. Также оказалось, что вероятность смерти у больных COVID-19 была почти в пять раз выше, чем у больных гриппом.

Наибольший риск смерти среди пациентов с COVID-19 был у людей старше 75 лет, а также имеющих заболевания почек, деменцию, диабет или ожирение. Кроме того, у чернокожих вероятность летального исхода была выше. Также выяснилось, что пациенты с COVID-19 в четыре раза чаще нуждались в дыхательных аппаратах, почти в два с половиной раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии и оставались в больнице в среднем на три дня дольше, чем пациенты с гриппом.

К аналогичным выводам пришли и французские ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований и Университетской больницы Дижона и Инсерма: госпитализированных с COVID-19 весной этого года было вдвое больше, чем пациентов с гриппом во время эпидемии 2018-2019 годов, а смертность втрое выше. «Вывод о том, что уровень смертности от COVID-19 в три раза выше, чем от сезонного гриппа, особенно поразителен, если вспомнить, что сезон гриппа 2018-2019 годах был худшим за последние пять лет во Франции по количеству смертей», – отмечается в сообщении.

Французские ученые пришли к выводу, что COVID-19 намного опаснее сезонного гриппа, и отметили важность профилактических мер и вакцинации.

Американцы, в свою очередь, отметили более высокий риск развития диабета у переболевших COVID-19. Причем, как рассказал доктор Зияд Аль-Али из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, диабет у них появился, когда они заразились коронавирусом. «У них резко подскочил уровень сахара в крови, и им потребовались огромные дозы инсулина. Является ли диабет обратимым или он потребует длительного лечения? Будет ли это диабет первого или второго типа? Мы просто не знаем, потому что COVID-19 едва ли существовала год назад», – заявил ученый.

Помимо прочего, пациенты с COVID-19 гораздо чаще, чем это бывает при гриппе, сталкивались с поражением почек и тяжелым сепсисным шоком. Еще одна сложность – у многих пациентов было очень низкое давление, что могло привести к повреждению органов и смерти.

Ранее ученые Университета Хофстра в Хемпстеде (штат Нью-Йорк) обнаружили, что коронавирус может спровоцировать редкую инфекцию, которая приводит к потере зрения. В то же время некоторые переболевшие коронавирусом женщины рассказали о наступлении преждевременной менопаузе после болезни.