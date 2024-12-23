Общественная палата подвела итоги работы с обращениями за 2024 год

Общественная палата России рассмотрела 9722 обращения граждан в 2024 году

Основные темы включали государство, общество и политику (25%), оборону и безопасность (24%), экономику (23%), социальную сферу (16%) и жилищно-коммунальную сферу (12%). Председатель комиссии по общественному контролю Алена Булгакова отметила, что количество и содержание обращений служат индикатором социального самочувствия россиян, говорится на сайте ассоциации Независимый общественный мониторинг.

Булгакова подчеркнула, что Комиссия активно взаимодействует с профильными ведомствами и общественными организациями для решения возникающих вопросов. Особое внимание уделяется оперативности и человекоцентричности в работе, что позволило добиться выплат пенсий в сложных ситуациях. Основные усилия направлены на поддержку прав участников СВО и их семей, а также эвакуированных граждан и работников аварийно-спасательных служб.

Обращения в категории «государство, общество, политика» касались работы государственных органов, демографии и миграции. В экономической сфере обсуждались вопросы экологии, финансов и цифровой трансформации. Темы обороны и безопасности включали защиту прав участников СВО и правосудие. Социальные обращения охватывали вопросы здравоохранения, образования и социальной защиты. Проблемы ЖКХ были связаны с обеспечением жильем и социальными гарантиями.

Ключевые проекты Комиссии за 2024 год включали общественное наблюдение за выборами, проект «ЗдравКонтроль», Международный трибунал по преступлениям украинских неонацистов и Международное наблюдение за выборами.