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    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

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    23 декабря 2024, 18:24 • Новости дня

    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо

    Ушаков: Путин и Фицо обсудили ситуацию на Украине

    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо уделили особое внимание ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Лидеры уделили серьезное внимание энергетическим вопросам и различным инициативам по ситуации на Украине, сообщил Ушаков, передает ТАСС.

    «Серьезно затрагивали тему энергетики. Также лидеры достаточно глубоко обсудили складывающуюся ситуацию вокруг Украины, различные инициативы на этот счет», – сказал он.

    Ушаков отметил, что обе стороны остались довольны итогами переговоров.

    Накануне премьер Словакии Фицо приехал в Кремль. Фицо заявил, что совершил визит в Москву в ответ на заявление Зеленского о прекращении транзита газа. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство визитом премьер-министра Роберта Фицо в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

    23 декабря 2024, 13:39 • Новости дня
    Путин: Льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья

    Tекст: Дарья Григоренко

    Льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Льготные кредиты занимают весомую долю – порядка 16%, или свыше 17 трлн рублей, из них более 10 триллионов приходится на льготные ипотечные программы. Результат такой поддержки заметен, если взять субсидирование ипотеки, то в том числе с помощью этого инструмента сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия, а наш строительный комплекс вышел на рекордные объемы ввода жилья», – сказал глава государства.

    «Сегодня мы еще обсудим более подробно, как идет субсидирование кредитов, какой они дают эффект для работы предприятий, трудовых коллективов и целых отраслей, для расширения производственных возможностей нашей экономики», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин поручил донастроить льготные кредитные программы в России, «дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения», пишет ТАСС.

    «В том числе нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом», – добавил президент.

    Он подчеркнул, что необходимо отслеживать эффективность льготного кредитования, вести мониторинг, что важно в условиях высокой ключевой ставки. Как указал российский лидер, нельзя допускать, чтобы финансовые лимиты по объявленным программам поддержки были исчерпаны.

    Ранее Путин предложил распространять льготную семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье в регионах, где малодоступно новое строительство. В четверг российский лидер в ходе прямой линии и большой пресс-конференции отметил, что никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет.

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    23 декабря 2024, 00:39 • Новости дня
    Фицо назвал визит к Путину в Кремль реакцией на слова Зеленского

    Фицо заявил, что совершил визит в Москву в ответ на заявление Зеленского о прекращении транзита газа

    Фицо назвал визит к Путину в Кремль реакцией на слова Зеленского
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с транзитом газа через Украину, который может быть прекращен после 1 января 2025 года в связи с позицией Владимира Зеленского.

    Как передает ТАСС, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил в своем микроблоге, что его визит в Москву был ответом на заявление Владимира Зеленского о прекращении транзита газа через Украину. Фицо заявил: «Моя сегодняшняя встреча стала реакцией на слова Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой вопрос ответил, что он против любых вариантов транзита газа через Украину на нашу территорию».

    Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась возможность продолжения поставок российского газа в Словакию. По словам Фицо, «российский президент подтвердил готовность РФ и далее поставлять газ на запад и в Словакию, что в связи с позицией украинского президента станет практически невозможно после 1 января 2025 года».

    Кроме того, Фицо и Путин обсудили военную ситуацию на Украине и возможность скорейшего мирного завершения конфликта. Премьер-министр Словакии выразил намерение стандартизировать отношения между Словакией и Россией, что будет способствовать предстоящим мероприятиям, связанным с празднованием 80-летия окончания Второй мировой войны и Победы над фашизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал предположение о возможном обсуждении международных вопросов и транзита газа на встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность президенту России Владимиру Путину на русском языке перед началом переговоров в Кремле.

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    22 декабря 2024, 19:05 • Видео
    Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

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    22 декабря 2024, 19:27 • Новости дня
    Премьер Словакии Фицо приехал в Кремль
    Премьер Словакии Фицо приехал в Кремль
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    Об их встрече сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале, он также опубликовал видео со встречи.

    Информацию о встрече подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Он пояснил, что Фицо находится с рабочим визитом в Москве.

    По словам Пескова, встреча Путина и Фицо проходит в формате «один на один». Он добавил, что визит словацкого премьера был запланирован несколько дней назад.

    Президент Сербии Александар Вучич ранее сообщил, что премьер-министр Словакии намерен встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения транзита газа. Это происходит на фоне отказа украинского президента Владимира Зеленского продлить транзит газа через Украину. Такая ситуация может оказать влияние на энергоснабжение стран, зависимых от транзита газа через украинскую территорию, включая Словакию и Сербию.

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    23 декабря 2024, 09:01 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца

    Генсек НАТО Рютте попросил Зеленского прекратить критику Шольца за отказ в поставке ракет Taurus

    Генсек НАТО призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что неоднократно обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа в поставке крылатых ракет Taurus.

    Рютте в интервью агентству DPA заявил о своих неоднократных просьбах к президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить критику канцлера Германии Олафа Шольца. Как отмечает ТАСС, это связано с отказом Германии поставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Рютте подчеркнул, что Германия является второй (после США) по объемам оказываемой Украине военной помощи страной, потратившей на это до 34 млрд евро. Он считает, что украинские власти должны быть благодарны Шольцу за такую поддержку.

    «Я часто говорил Зеленскому о том, чтобы он перестал критиковать Олафа Шольца, поскольку считаю это [критику] несправедливым», – заявил Рютте. Он добавил, что сам, в отличие от канцлера, принял бы решение в пользу передачи ракет Taurus и не ограничивал бы Киев в их применении. «Вообще, в целом мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины», – отметил он, добавив, что окончательное решение по этому вопросу не за ним.

    Рютте также отметил свою готовность работать как с Олафом Шольцем, так и с лидером ХДС Фридрихом Мерцем, подчеркнув, что не хочет вмешиваться в текущую избирательную кампанию в Германии. Он подчеркнул важность понимания Германией, что ее ценности и коллективная безопасность стоят на кону в политике в отношении Украины.

    Досрочные парламентские выборы в Германии назначены на 23 февраля 2025 года, после чего будет сформировано новое правительство и избран новый канцлер. Рейтинг ХДС/ХСС сейчас составляет 30-33%, в то время как рейтинг СДПГ колеблется на уровне 15-17%.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не допустит использования оружия против России и отказался от поставок ракет Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта.

    Шольц также выразил мнение, что украинцы в Германии должны активнее искать работу или возвращаться на родину.

    Генсек НАТО Марк Рютте, между тем, настаивает на предоставлении срочной помощи Украине, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие.

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    22 декабря 2024, 21:20 • Новости дня
    Трамп заявил о планах встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным по Украине для прекращения конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Об этом он сообщил на конференции Turning Point USA в Аризоне, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что Путин выразил желание встретиться с ним как можно скорее, и добавил: «Мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне».

    Ранее Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с Владимиром Путиным и представителями Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к контактам с Трампом и его командой, отметив при этом отсутствие предложений, учитывающих безопасность и права русскоязычного населения.

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    23 декабря 2024, 11:41 • Новости дня
    Иран назвал сроки подписания стратегического договора с Россией

    МИД Ирана допустил подписание стратегического договора с Россией в январе

    Иран назвал сроки подписания стратегического договора с Россией
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В январе 2025 года Москва и Тегеран могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Он во время пресс-конференции уточнил, что подписание может состояться в конце месяца дей, который по иранскому календарю соответствует периоду с 21 декабря по 19 января по григорианскому календарю, пишет ТАСС.

    Багаи также отметил, что подписание договора будет осуществлено во время двусторонней встречи. Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал SNN.

    Помимо этого, Багаи сообщил, что Иран не устанавливал прямых контактов с новым правительством Сирии. Он подчеркнул, что присутствие Ирана в Сирии было обусловлено борьбой с терроризмом и предотвращением распространения нестабильности в регионе.

    В ноябре замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, включающем сотрудничество в обороне и безопасности. В свою очередь, Иран подтвердил отсутствие проблем в вопросе заключения договора с Россией.

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    23 декабря 2024, 11:01 • Новости дня
    В Финляндии предложили Украине капитулировать для завершения конфликта

    Финский профессор Малинен заявил о необходимости капитуляции Украины для достижения мира

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина должна капитулировать, чтобы достичь мира, и стать нейтральным государством, признав потерю территорий, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

    Малинен сообщил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что для установления мира на Украине необходимо, чтобы украинская армия капитулировала. Его слова приводит телеканал «360».

    Он подчеркнул, что «на Украине не будет мира, пока ее вооруженные силы не сдадутся». Он также отметил, что оптимальным вариантом для украинского руководства может стать стремление к нейтральному статусу. Для достижения этой цели, по мнению Малинена, необходимо признать потерю территорий, сократить численность армии и выслать с территории Украины западные военные силы.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на увеличение шансов на мир на Украине с приходом Дональда Трампа к власти в США.

    20 декабря депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак препятствуют заключению мира с Россией, несмотря на готовность Москвы к диалогу.

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    23 декабря 2024, 08:20 • Новости дня
    ВС России ударами дронов уничтожили иностранных наемников в Великой Новоселке

    Российские бойцы уничтожили иностранных наемников ударами FPV-дронов в Великой Новоселке

    Tекст: Вера Басилая

    Российские операторы БПЛА уничтожили с помощью ударов FPV-дронов группу иностранных наемников, пытавшуюся покинуть Великую Новоселку на пикапе, сообщили в силовых структурах.

    Группа иностранных наемников была уничтожена в Великой Новоселке российскими бойцами с помощью FPV-дронов, передает ТАСС.

    По данным силовых структур, наемники пытались покинуть поселок на пикапе, однако были замечены операторами беспилотников и уничтожены.

    По информации силовиков, иностранная речь была зафиксирована при помощи радиоперехвата. После этого за группой был установлен визуальный контроль.

    Ранее ВС России вышли на окраины Сторожевого к югу от Великой Новоселки.

    До этого Рогов сообщил о зачистке Нового Комара и продвижении сил России на север, а также ВС России начали зачистку села Сторожевое на Запорожском направлении.

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    23 декабря 2024, 03:56 • Новости дня
    Бразильские наемники создали боевую группу на стороне Украины

    Группа бразильских наемников Expeditionaries присоединилась к украинским силам

    Tекст: Денис Тельманов

    Наемники из Бразилии сформировали группу Expeditionaries для участия в боевых действиях на стороне Киева, среди них бывшие военные и полицейские. Стало известно, что они делятся подробностями своей подготовки через соцсети.

    Бразильские наемники, воюющие на стороне Киева, создали боевую группу под названием Expeditionaries, сообщает РИА «Новости». Среди участников группы есть бывшие военные и полицейские. Один из них поделился в соцсетях, что раньше использовал автомат Калашникова, а теперь предпочитает пулемет FN Minimi Mk2.

    Другой член группы выразил сомнения в боеготовности армии Бразилии и рассказал о своем опыте службы во французском иностранном легионе. Он также опубликовал фотографии, сделанные во время подготовки во Франции, и отметил, что именно с этим подразделением отправился на Украину.

    Группа Expeditionaries сотрудничает с 2-м отрядом спецподразделения «КОРД» ГУР Украины и публикует фотографии с символикой батальона «Омега». Наемники из разных стран, включая Италию, США и Британию, создали аккаунт в соцсетях для демонстрации своих тренировок в США.

    Минобороны РФ неоднократно указывало на использование иностранных наемников киевским режимом, заявляя, что российские военные будут продолжать их уничтожать. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова и министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркивали роль Запада в эскалации конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, которая проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.

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    23 декабря 2024, 13:33 • Новости дня
    В Киеве прогремел взрыв

    В Киеве прогремел взрыв, в городе объявили воздушную тревогу

    В Киеве прогремел взрыв
    @ Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве прогремел взрыв, ранее в городе была объявлена воздушная тревога.

    В Киеве прогремел взрыв, сообщает «Зеркало недели». Подробности о случившемся не разглашаются, но известно, что перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

    Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, сирены также звучат в Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях, передает ТАСС.

    Ранее воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Кировоградской областях. Продолжительность тревоги в этих регионах составила шесть минут.

    Ранее на окраине Житомира на Украине раздался сильный взрыв около бронетанкового завода в поселке городского типа Новогуйвинское.

    Накануне российское посольство в Португалии заявило, что ущерб зданию португальской дипмиссии в Киеве был нанесен действиями украинской ПВО.

    Власти Киева сообщили о повреждении фасада складского помещения в результате работы ПВО по отражению атаки на столицу Украины.

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    23 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Сторожевое в ДНР
    Российские войска освободили Сторожевое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка нанесла поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад и бригады теробороны около Раздольного, Разлива в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России..

    Потери ВСУ при этом составили до 155 военнослужащих, французская 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar, 152-мм самоходная артустановка «Акация», 152-мм орудие Д-20 и станция РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны у Борщевой и Лебедевки в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 50 военнослужащих и три 122-мм гаубицы Д-30.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой и четырех механизированных бригад ВСУ возле Копанок, Двуречной, Загрызово, Зеленого Гая в Харьковской области, Новоегоровки в Луганской народной республике (ЛНР) и Терн в ДНР.

    Они отразили семь контратак штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ при этом составили более 400 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и три 105-мм орудия М119, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Дружковкой, Константиновкой, Часовым Яром, Артемом и Курахово в ДНР. Они также отразили контратаку штурмовой группы ВСУ.

    Потери противника составили до 400 военнослужащих, бронетранспортер М113 и американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, два пикапа, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и два британских 105-мм орудия L-119, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике мотопехотной, пехотной и семи механизированных бригад ВСУ, а также бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Дзержинска, Щербиновки, Лысовки, Шевченко, Даченского, Новооленовки и Новотроицкого в ДНР.

    Отражены 13 контратак ВФУ. Противник потерял до 610 военнослужащих, два танка, машину пехоты, американский бронетранспортер М113, три бронемашины, в том числе американский MaxxPro и две «Казак», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что российские войска освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР.

    Днем ранее в Минобороны сообщили, что в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в ДНР.

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    23 декабря 2024, 07:47 • Новости дня
    ВС России начали зачистку села Сторожевое на Времевском направлении

    Рогов сообщил о начале зачистки российскими войсками села Сторожевое на Времевском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска приступили к зачистке села Сторожевое на Времевском направлении, выбив противника из этой местности, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По данным Рогова, российские войска начали операцию по зачистке села Сторожевое на Времевском направлении на запорожской линии фронта, передает РИА «Новости».

    «Враг с боями выбит из Сторожевого», – заявил Рогов.

    Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль важную трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями. Эта операция может значительно затруднить логистику украинских сил на данном участке фронта.

    Сторожевое расположено южнее Времевки и Великой Новоселки, где находится крупный командный и логистический центр противника.

    Ранее сообщалось, что ВС России вышли на окраины Сторожевого к югу от Великой Новоселки.

    До этого Рогов сообщил о зачистке Нового Комара и продвижении сил России на север.

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    23 декабря 2024, 18:40 • Новости дня
    Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после видео с корпоратива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директора минераловодского филиала «Ставэлектросети» уволили после скандального видео с корпоратива по случаю Дня энергетика.

    Как прокомментировал видео гендиректор «Ставэлектросети» Сергей Крынин, дирекция не знала о проведении этого мероприятия, так как было распоряжение отказаться от празднований в связи с СВО, передает РИА «Новости». «Сейчас не до праздников, есть другие, более значимые вещи», – заявил он.

    Крынин также отметил, что корпоратив был организован на личные средства сотрудников, и предприятие не имело к нему отношения. В настоящее время проводится служебное расследование в отношении одного из сотрудников, который на видео танцевал со стриптизершей.

    Видео с корпоративного вечера ставропольских энергетиков, на котором присутствовали приглашенные танцовщицы, ранее распространилось в социальных сетях.

    В прошлом году журналистов волгоградского телеканала уволили за вечеринку в стиле супергероев.

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    22 декабря 2024, 23:16 • Новости дня
    Фицо поблагодарил Путина по-русски перед переговорами в Кремле

    Премьер Словакии Фицо на русском языке выразил благодарность Путину перед встречей в Кремле

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность президенту России Владимиру Путину на русском языке перед началом переговоров в Кремле, что отметили в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность президенту России Владимиру Путину на русском языке перед началом переговоров в Кремле, сообщает ТАСС. Фицо сказал: «Большое спасибо за встречу». Эти слова были произнесены в преддверии личных переговоров с российским лидером, которые состоялись в Кремле.

    Кадры с этой благодарностью Фицо опубликовал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. Это первая встреча Путина и Фицо с 2016 года, и она проходит в формате беседы с глазу на глаз.

    Фицо прибыл в Москву с рабочим визитом. Ожидается, что одной из тем для обсуждения станет вопрос о транзите газа через Украину, так как ранее президент Сербии Александар Вучич сообщил о намерении Фицо провести переговоры с Путиным на фоне отказа Владимира Зеленского продолжить этот транзит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, где предполагалось обсудить международные вопросы и транзит газа, а президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что встреча связана с проблемами транзита газа через Украину в Европу.

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    23 декабря 2024, 10:57 • Новости дня
    Трамп процитировал Путина в речи об урегулировании украинского конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент США Дональд Трамп процитировал президента России Владимира Путина во время заявления об урегулировании конфликта на Украине, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg сообщило, что Трамп, выступая в воскресенье, процитировал российского лидера Владимира Путина о готовности к встрече с американским политиком, заявление было сделано в ходе прямой линии, передает РИА «Новости».

    В своей речи Трамп подчеркнул намерение закончить боевые действия на Украине, ссылаясь на высказывание Путина о его готовности к разговору.

    Трамп в свою очередь заявил, что уверен в способности урегулировать украинский конфликт в короткие сроки. Он неоднократно заявлял, что ему необходимо всего лишь один день для решения этого вопроса.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что не знает, когда встретится с Трампом, и не разговаривал с ним более четырех лет, но всегда готов к встрече.

    Дмитрий Песков сообщил об отсутствии импульсов по поводу встречи Путина и Трампа до инаугурации.

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