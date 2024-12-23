«Распятый солдат» – одно из главных пропагандистских клише времен Первой мировой войны. «Распятый мальчик» в Славянске в 2014-м – как это ни печально – стал своего рода мемом. И вот на наших глазах, спустя десять лет – украинская «зеркалка».10 комментариев
Президент Литвы осудил поездку Фицо в Москву на встречу с Путиным
Науседа раскритиковал премьер-министра Фицо за визит в Москву и встречу с Путиным
Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство визитом премьер-министра Роберта Фицо в Москву на встречу с Владимиром Путиным.
Науседа высказал свое мнение на странице в соцсети Х, задав риторический вопрос: «Насколько дешева ваша любовь? Есть люди, которые с удовольствием приезжают в Россию и чувствуют себя взволнованно от встречи [с Владимиром Путиным]».
Президент Литвы также подчеркнул, что подобные действия не соответствуют курсу его страны. Науседа обозначил приверженность Литвы к энергетической независимости и рыночным ценам, свободным от политических ограничений.
Ранее советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко выразил недовольство визитом премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, заявив, что подобные контакты создают иллюзию дружбы и поддержки.
Путин и Фицо обсудили вопросы энергетики, газовые проблемы и напряженные отношения между Москвой и Братиславой, которые ухудшились при предыдущем руководстве.
Как заявил заместитель главы польского МИД Анджей Шейна, визит Фицо в Россию объясняется тем, что Братислава вынуждена искать решения по поставкам топлива из-за прекращения Украиной транзита российского газа.