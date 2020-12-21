Росавиация уведомила перевозчиков о приостановке полетов в Британию

Федеральное агентство воздушного транспорта уведомила авиаперевозчиков о приостановке регулярных и чартерных рейсов между Россией и Великобританией из-за обнаруженного в королевстве мутировавшего штамма коронавируса, сообщили в Росавиации.

«Росавиация в установленном порядке уведомила авиакомпании о том, что с 00.00 мск 22.12.2020 до 00.00 мск 29.12.2020 временно приостановлено регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между Россией и Великобританией», – передает сообщении ведомства РИА «Новости».

Напомним, Россия с 22 декабря останавливает авиасообщение с Великобританией на неделю в связи с обнаруженной в королевстве мутации коронавируса. Между тем врач и телеведущий Александр Мясников назвал бессмысленным закрытие границ с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.

В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств.