Эксперт назвал Госсовет новым штабом стратегического развития страны

«Важной функцией Госсовета станет гармонизация отношений между разными властями: Госдумой, правительством, регионами, муниципалитетами. Именно поэтому в состав этого органа и вошли представители всех этих ветвей», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя указы Владимира Путина о персональном составе и новых функциях Госсовета.

«Фактически сформирован штаб, который будет определять стратегические направления внешней и внутренней политики России и развития отдельных отраслей, причем подготовка решений будет происходить в формате широкой дискуссии», – считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев.

В Госсовете создано 20 постоянно действующих комиссий, добавил эксперт, и как явное новшество можно расценить появление Комиссии по эффективности органов государственной власти субъектов, которую возглавил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«В этом подразделении будут определять критерии эффективности деятельности региональных властей, – констатировал собеседник. – Раньше в Минрегионе, в Минэкономразвития были несколько сот критериев оценки эффективности губернаторов, но большинство из них оказались совершенно неработающими. Эта же комиссия будет интегрально рассчитывать и политические, и экономические факторы регионального развития. Раньше одни ведомства не могли без других подобные оценки выставить».

Как отметил собеседник, состав Госсовета в понедельник пережил заметную ротацию, там появился ряд фигур, которые, по мнению президента, могут сыграть роль экспертов в важных для Совета вопросах. «Конечно, время покажет, насколько они эффективны. Но сейчас они проявили себя как полезные государственные служащие в разных структурах и комиссиях», – сказал он.

Матвейчев напомнил, что сама идея создания Госсовета не нова для нашей страны. «Госсовет существовал и при царе. Есть даже знаменитая картина Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года». В нынешнем виде Госсовет был создан в 2000 году, однако этот орган не был закреплен в Конституции, а итоговые доклады его заседаний порой были достаточно формальными, – считает он. – В последние несколько лет работа Госсовета резко оживилась. А теперь, в новом формате, в его работе станет больше свободы, там начнется процесс настоящего мозгового штурма».

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин издал указы, которыми утвердил состав Государственного совета и его новую структуру. Как заявил помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин, теперь ожидается совместное заседание совета вместе с президентом, посвященное стратегическому развитию и нацпроектам, на котором будут обсуждаться национальные цели до 2030 года.

Президент также персонально ввел в состав Госсовета новых членов, например: Олесю Харитоненко – главу муниципального образования – председателя Евпаторийского горсовета Крыма; Александра Глазкова, главу Саткинского муниципального района Челябинской области; президента РСПП Александра Шохина, председателя ФНПР Михаила Шмакова. Кроме того, в составе Госсовет будет создано 20 постоянно действующих комиссий.

В ноябре парламентарии приняли закон о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета. Документ был внесен президентом Владимиром Путиным в рамках реализации внесенных ранее поправок в Конституцию. Как отмечала тогда газета ВЗГЛЯД, этот документ не только определил статус Госсовета, механизм формирования и полномочия, но и раскрыл понятие единой системы публичной власти.