Госдума приняла закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета

Российские парламентарии на пленарном заседании в среду приняла закон о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета.

Инициатива была внесена в Госдуму президентом Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию. Документ определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета: он будет конституционным государственным органом, передает РИА «Новости».

Также в законопроекте впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.

Президент возглавит Госсовет. В его состав войдут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов (под своей должности). Кроме того, по решению президента в состав совета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления и иные лица.

Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики России. Также согласно инициативе, заседания Госсовета будут проводиться регулярно в соответствии с планами, которые утверждает его председатель. Кроме того, Госсовет может направить рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство, соответствующий субъект или муниципальное образование.

В своем решении Госсовет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство, однако правом законодательной инициативы он не обладает.