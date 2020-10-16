Российская политика получит собственный генштаб

В среду Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете. Этот документ не только определяет его статус, механизм формирования и полномочия, но и раскрывает понятие единой системы публичной власти. И хотя сам Госсовет не будет обладать законодательной инициативой, на его заседаниях будут обсуждаться самые важные и стратегические государственные вопросы.

Сенаторы рассчитывают уже в ноябре обсудить законопроект о Госсовете, который Владимир Путин накануне внес в Думу. «Мы рассчитываем на приоритетное рассмотрение закона в Госдуме», – сообщил в четверг ТАСС Андрей Клишас, глава профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Таким образом, Государственный совет, которому в этом году исполнилось 20 лет, сейчас переживает перерождение. За прошедшие годы этот орган претерпел несколько перезагрузок. Но при всей своей важности (председатель – президент России, в президиуме заседают губернаторы-«тяжеловесы», в составе – ключевые министры и лидеры думских фракций) до последнего момента Госсовет формально оставался вне той структуры власти, которая прописана в Конституции 1993 года.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новый формат Госсовета активно обсуждался в начале года, когда стартовал процесс обновления Конституции. Тогда выдвигались разные версии, но большинство из них не подтвердилось. «Например, несостоятельны слухи, которые ходили в прессе и соцсетях о том, что Госсовет заменит и Госдуму, и какие-то органы управления», – напомнил в беседе с газетой ВЗГЛЯД профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Теперь, после того, как 1 июля за обновленный Основной закон проголосовало большинство россиян, этот совещательный орган должен превратиться в один из полноценных центров российской власти. Согласно внесенному проекту закона, в руководство Госсовета войдут все первые лица страны – не только президент, но и премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Госдумы. Состав совета по решению президента может расширяться: президент может ввести в него любого человека.

Госсовет обладает полномочиями направить рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство России, региональным или муниципальным властям, пояснил накануне глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По мнению экспертов, новый Государственный совет продолжает российские политические традиции. Как заметил Матвейчев,

«в Российской империи тоже был Госсовет как совещательный орган сенаторов, губернаторов и других государственных мужей с царем».

После царского манифеста 1905 года и до Февральской революции 1917 года Государственный совет был аналогом нынешнего Совфеда – работал верхней палатой парламента Российской империи.

«В советское время эту совещательную роль во многом играл ЦК КПСС как коллективный орган партийного управления страной», – продолжил исторический экскурс Матвейчев. В своей «предыдущей жизни» Госсовет РСФСР был совещательной структурой при Борисе Ельцине. Этот орган во главе с госсекретарем Геннадием Бурбулисом появился в 1991 году, перед августовским путчем, и прекратил существование после октябрьских событий 1993 года.

В сентябре 2000 года создание Госсовета стало одной из первых политических реформ, которые инициировал Владимир Путин. Тогда Совет Федерации перестал быть «клубом губернаторов» (тогда в Совфеде заседали губернаторы и спикеры заксобраний, совмещавшие работу в Москве с управлением своими территориями). Эту роль взял на себя Госсовет. При этом новой структуре была поставлена серьезная задача – «содействовать реализации полномочий президента» в той части, которая касается согласованности работы чиновников всех рангов и законодателей.

«После 2016 года, когда замглавы администрации президента стал Сергей Кириенко, Госсовет приобрел особое значение, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин. – К примеру, этой весной, накануне карантина по коронавирусу, Госсовет эффективно работал по вопросам реформы здравоохранения в регионах». Собеседник привел еще более конкретный пример: в Белгородскую область для проверки работы в области здравоохранения губернатора Евгения Савченко приезжала инспекция Госсовета. «И именно благодаря этой инспекции было принято решение о выделении дополнительных средств на первичное медицинское звено. Это сыграло важную роль в борьбе с пандемией», – отметил Данилин.

Если говорить в целом, то конституционные статьи о Госсовете и закон об этом органе не просто придают ему новый статус, подчеркнул политолог. «Расширяются его полномочия. Дело в том, что закон вводит такое понятие, как «единая система публичной власти» – в нее входят федеральная и региональная власть и местное самоуправление. Координатором всей публичной власти по закону становится Госсовет, – разъяснил Данилин. – С аппаратной точки зрения Госсовет получит постоянно действующие рабочие комиссии и группы. Это уже фактор серьезного политического влияния Государственного совета».

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«В дискуссионной форме будет обсуждаться стратегия развития регионов и страны в целом, текущие проблемы и разногласия между губернаторами и министерствами. Будут, что называется, «расшиваться узкие места», – в свою очередь заметил Матвейчев. Он также указал еще на одно новшество – подключение к обсуждениям на площадке Госсовета законодателей, «чтобы они тоже могли высказать свое мнение и сделать пометки для будущих законопроектов».

Таким образом, Госсовет будет синхронизировать работу всех ветвей власти, сказал газете ВЗГЛЯД политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Он посетовал на то, что до сих пор в стране сохраняется «известная раскоординированность» действий между регионами и различными ведомствами. Госсовет начнет, в частности, определять те регионы, которые нуждаются в дополнительном финансировании, а также вместе с правительством станет определять ключевые показатели эффективности (КПЭ) местных руководителей, пояснил собеседник. По его мнению, «обновленный орган сможет определять развитие регионов».

По большому счету, все ветви и органы власти сохранят свои полномочия, их функции не поменяются, в свою очередь отметил Матвейчев. Но, подчеркнул он, «укрепляется та инстанция, где государственные мужи могут посоветоваться, посовещаться на самом высоком уровне, будучи уверенными в практическом воплощении решений, принятых на этих совещаниях». «Я писал еще десять лет назад, что у нас в государстве, как в армии, должны быть не только офицеры, командующие в окопах на передовой, но и генеральный штаб, где рисуются стрелочки наступлений, планируются оборонительные операции, висят стратегические карты. Такого генштаба в стране не было, а сейчас он возник», – резюмировал политолог.