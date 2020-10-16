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16 октября, пятница  |  Последнее обновление — 14:28  |  vz.ru
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Российскую экономику выручат «тормозные парашюты»

Российской экономике помогают аграрии Алексей Даничев/РИА «Новости»
Официальный прогноз по падению российской экономики в этом году излишне оптимистичный, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Причина – в осеннем обострении ситуации из-за COVID. Однако не все аналитики разделяют мнение Кудрина. По их мнению, в России сформировались отрасли, которые даже в условиях мировой пандемии показывают рост и удерживают экономику страны от резкого падения. Подробности...
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Российская политика получит собственный генштаб

Госсовет давно стал штабом действий во главе с президентом. Сейчас роль этого органа станет еще серьезнее Михаил Метцель/ТАСС
В среду Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете. Этот документ не только определяет его статус, механизм формирования и полномочия, но и раскрывает понятие единой системы публичной власти. И хотя сам Госсовет не будет обладать законодательной инициативой, на его заседаниях будут обсуждаться самые важные и стратегические государственные вопросы. Подробности...
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Как СССР планировал убить сбежавших в Турцию террористов

Бортпроводница Надежда Курченко стала одной из жертв нападения Фотохроника ТАСС
Пятьдесят лет назад, 15 октября 1970 года, произошла первая в СССР удавшаяся попытка угона самолета. Отец и сын Пранас и Альгирдас Бразинскасы захватили рейсовый Ан-24 и сбежали. Это был последний в истории СССР случай, когда КГБ планировал ликвидацию террористов за пределами территории Советского Союза. Почему эта операция так и не состоялась? Подробности...
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Зеленский предложит украинцам каннабис и войну с Россией

«Хитрый план» Зеленского раскритиковали и слева, и справа Михаил Метцель/ТАСС
«Команда Зеленского» озвучила пять вопросов, на которые предложат ответить украинцам в день местных выборов. Помимо вопросов о наказании коррупционеров и легализации марихуаны озвучены идеи о свободной экономической зоне в Донбассе и обращении Украины к гарантиям безопасности Будапештского меморандума о территориальной целостности. Почему Зеленский перекладывает на рядовых украинцев принятие решений, требующих глубоких знаний экономики и международного права? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Две башни Алексея Навального

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Алексей, если тебя держат насильно, подмигни. Они совсем уже там запутались, кто и сколько раз тебя травил. Алексей, неудобно получается. Что, правда, два раза за один день «Новичком» травили и ни разу не отравили? Народ уже смеется. Подробности...
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Ковид-диссиденты боятся больше, чем ковидофобы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не исключено, что мы являемся свидетелями возникновения новой реальности. Вспомните, каких-то 25 лет назад банальный презерватив был просто контрацептивом. СПИД дал новую реальность. Теперь незащищенный секс – это удел маргиналов, идиотов и любителей острых ощущений. Подробности...
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На Камчатке все плохо не в реале, а в блогосфере

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сама экология к вам и пришла – в чистом виде. В виде самой природы. А кто вам сказал, что природа – это цветочки на даче? Природа, особенно на Севере, жестока, безразлична, и на человека ей наплевать вообще-то. Хотели экологии – получите. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:18

В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
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17:41

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17:23

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В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Российская политика получит собственный генштаб

    Госсовет давно стал штабом действий во главе с президентом. Сейчас роль этого органа станет еще серьезнее    16 октября 2020, 14:08
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин,
    Андрей Самохин

    В среду Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете. Этот документ не только определяет его статус, механизм формирования и полномочия, но и раскрывает понятие единой системы публичной власти. И хотя сам Госсовет не будет обладать законодательной инициативой, на его заседаниях будут обсуждаться самые важные и стратегические государственные вопросы.

    Сенаторы рассчитывают уже в ноябре обсудить законопроект о Госсовете, который Владимир Путин накануне внес в Думу. «Мы рассчитываем на приоритетное рассмотрение закона в Госдуме», – сообщил в четверг ТАСС Андрей Клишас, глава профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

    Таким образом, Государственный совет, которому в этом году исполнилось 20 лет, сейчас переживает перерождение. За прошедшие годы этот орган претерпел несколько перезагрузок. Но при всей своей важности (председатель – президент России, в президиуме заседают губернаторы-«тяжеловесы», в составе – ключевые министры и лидеры думских фракций) до последнего момента Госсовет формально оставался вне той структуры власти, которая прописана в Конституции 1993 года.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новый формат Госсовета активно обсуждался в начале года, когда стартовал процесс обновления Конституции. Тогда выдвигались разные версии, но большинство из них не подтвердилось. «Например, несостоятельны слухи, которые ходили в прессе и соцсетях о том, что Госсовет заменит и Госдуму, и какие-то органы управления», – напомнил в беседе с газетой ВЗГЛЯД профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. 

    Теперь, после того, как 1 июля за обновленный Основной закон проголосовало большинство россиян, этот совещательный орган должен превратиться в один из полноценных центров российской власти. Согласно внесенному проекту закона, в руководство Госсовета войдут все первые лица страны – не только президент, но и премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Госдумы. Состав совета по решению президента может расширяться: президент может ввести в него любого человека. 

    Госсовет обладает полномочиями направить рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство России, региональным или муниципальным властям, пояснил накануне глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

    По мнению экспертов, новый Государственный совет продолжает российские политические традиции. Как заметил Матвейчев,

    «в Российской империи тоже был Госсовет как совещательный орган сенаторов, губернаторов и других государственных мужей с царем».

    После царского манифеста 1905 года и до Февральской революции 1917 года Государственный совет был аналогом нынешнего Совфеда – работал верхней палатой парламента Российской империи.

    «В советское время эту совещательную роль во многом играл ЦК КПСС как коллективный орган партийного управления страной», – продолжил исторический экскурс Матвейчев. В своей «предыдущей жизни» Госсовет РСФСР был совещательной структурой при Борисе Ельцине. Этот орган во главе с госсекретарем Геннадием Бурбулисом появился в 1991 году, перед августовским путчем, и прекратил существование после октябрьских событий 1993 года.

    В сентябре 2000 года создание Госсовета стало одной из первых политических реформ, которые инициировал Владимир Путин. Тогда Совет Федерации перестал быть «клубом губернаторов» (тогда в Совфеде заседали губернаторы и спикеры заксобраний, совмещавшие работу в Москве с управлением своими территориями). Эту роль взял на себя Госсовет. При этом новой структуре была поставлена серьезная задача – «содействовать реализации полномочий президента» в той части, которая касается согласованности работы чиновников всех рангов и законодателей.

    «После 2016 года, когда замглавы администрации президента стал Сергей Кириенко, Госсовет приобрел особое значение, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин. – К примеру, этой весной, накануне карантина по коронавирусу, Госсовет эффективно работал по вопросам реформы здравоохранения в регионах». Собеседник привел еще более конкретный пример: в Белгородскую область для проверки работы в области здравоохранения губернатора Евгения Савченко приезжала инспекция Госсовета. «И именно благодаря этой инспекции было принято решение о выделении дополнительных средств на первичное медицинское звено. Это сыграло важную роль в борьбе с пандемией», – отметил Данилин.

    Если говорить в целом, то конституционные статьи о Госсовете и закон об этом органе не просто придают ему новый статус, подчеркнул политолог. «Расширяются его полномочия. Дело в том, что закон вводит такое понятие, как «единая система публичной власти» – в нее входят федеральная и региональная власть и местное самоуправление. Координатором всей публичной власти по закону становится Госсовет, – разъяснил Данилин. – С аппаратной точки зрения Госсовет получит постоянно действующие рабочие комиссии и группы. Это уже фактор серьезного политического влияния Государственного совета».

    «В дискуссионной форме будет обсуждаться стратегия развития регионов и страны в целом, текущие проблемы и разногласия между губернаторами и министерствами. Будут, что называется, «расшиваться узкие места», – в свою очередь заметил Матвейчев. Он также указал еще на одно новшество – подключение к обсуждениям на площадке Госсовета законодателей, «чтобы они тоже могли высказать свое мнение и сделать пометки для будущих законопроектов».

    Таким образом, Госсовет будет синхронизировать работу всех ветвей власти, сказал газете ВЗГЛЯД политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Он посетовал на то, что до сих пор в стране сохраняется «известная раскоординированность» действий между регионами и различными ведомствами. Госсовет начнет, в частности, определять те регионы, которые нуждаются в дополнительном финансировании, а также вместе с правительством станет определять ключевые показатели эффективности (КПЭ) местных руководителей, пояснил собеседник. По его мнению, «обновленный орган сможет определять развитие регионов».

    По большому счету, все ветви и органы власти сохранят свои полномочия, их функции не поменяются, в свою очередь отметил Матвейчев. Но, подчеркнул он, «укрепляется та инстанция, где государственные мужи могут посоветоваться, посовещаться на самом высоком уровне, будучи уверенными в практическом воплощении решений, принятых на этих совещаниях». «Я писал еще десять лет назад, что у нас в государстве, как в армии, должны быть не только офицеры, командующие в окопах на передовой, но и генеральный штаб, где рисуются стрелочки наступлений, планируются оборонительные операции, висят стратегические карты. Такого генштаба в стране не было, а сейчас он возник», – резюмировал политолог.


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