Путин внес в Госдуму проект закона о Госсовете

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете, который определяет его статус, порядок формирования и полномочия. Законопроект впервые раскрывает понятие единой системы публичной власти.

«Проект федерального закона «О Государственном совете Российской Федерации» внесен президентом в Государственную думу 14 октября 2020 года в составе второго пакета законопроектов в целях реализации положений обновленной Конституции», – говорится в проекте на сайте Госдумы.

Глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что «в соответствии с Конституцией и в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, законопроект определяет основы функционирования публичной власти, а также статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Государственного совета Российской Федерации».

Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.

Согласно законопроекту, Государственный совет будет возглавлять президент, в него войдут премьер-министр, спикеры обеих палат Федерального собрания, глава администрации президента (АП), главы регионов.

По решению президента в состав Госсовета также могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления, а также иные лица. Председатель и члены Госсовета участвуют в его деятельности на общественных началах.

Госсовет будет состоять из президиума и комиссий, также внутри него могут создаваться рабочие группы. Для решения текущих вопросов деятельности формируется президиум Государственного совета, персональный состав которого определяется председателем.

Помимо этого, в целях обеспечения деятельности Госсовета по решению председателя создаются комиссии по направлениям деятельности. В состав комиссий могут входить представители федеральных и региональных органов государственной власти, иных госорганов, органов местного самоуправления и организаций, в том числе не являющиеся членами Госсовета. Внутри Госсовета также могут создаваться рабочие группы и иные рабочие органы Госсовета.

«Госсовет может направить рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство России, соответствующий субъект России или муниципальное образование. Госсовет может в своем решении указать на необходимость внесения изменений в законодательство», – добавил парламентарий.

Депутат также уточнил, что решения по итогам заседаний Госсовета оформляются за подписью председателя, которым является президент.

Ранее политолог Марат Баширов выразил мнение, что «после того, как формат Госсовета изменился и в нем начал участвовать президент, этот орган управления начал динамично развиваться». «Когда за одним столом сидят федеральные чиновники и губернаторы – их работа превращается в реальный мозговой штурм», – сказал он.