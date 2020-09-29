Политолог: Новый формат Госсовета ускорит принятие стратегических для страны решений

«После того, как формат Госсовета изменился и в нем начал участвовать президент, этот орган управления начал динамично развиваться. Когда за одним столом сидят федеральные чиновники и губернаторы – их работа превращается в реальный мозговой штурм», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя состоявшееся в понедельник заседание президиума Госсовета.

«В отличие от оставшегося в прошлом директивного стиля управления нацпроектами, в новом формате заседаний Госсовета реализуется искомый консенсус региональных и федеральных интересов», – полагает эксперт Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.

«Мы видим, что в последнее время собираются рабочие группы по самым разным направлениям: от здравоохранения и вопросов занятости до строительства и вопросов транспорта. Далее, в качестве обобщения идет согласованный доклад членов Госсовета Владимиру Путину. При таком алгоритме степень реализации принятых решений оказывается выше», – подчеркнул политолог.

Баширов считает, что новый статус Госсовета, зафиксированный в принятых поправках к Конституции, позволит ускорить процесс приняти важных для страны решений.

«Мы пока не видим федерального закона о Госсовете, но мы точно понимаем, что эта площадка будет единственной, где чиновники общаются не в формате служебной субординации, а как равные члены Госсовета. И то, что этот Госсовет будет работать рука об руку с президентом, сильно укоротит «длинное плечо» принятия стратегических решений», – подчеркивает эксперт.

Напомним, выступая накануне на расширенном заседании президиума Госсовета, президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность реконструкции автомобильных и железных дорог к Черноморскому побережью. «Прошу правительство проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к черноморскому побережью России, и с учетом этого скорректировать планы дорожного строительства и развитие транспортной инфраструктуры», – приводит его слова РИА «Новости».

Также глава государства призвал россиян не терять бдительность в борьбе с коронавирусом. «Борьба с эпидемией еще далеко не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя», – предупредил Путин.

В свою очередь, мэр Москвы, руководитель рабочей группы Госсовета «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.