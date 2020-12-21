Шойгу заявил о наращивании НАТО военной угрозы у границ России

НАТО рассматривает Россию своей главной угрозой, наращивает военный потенциал у ее границ, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«В 2020 году расширилась география вызовов для нашей страны, возросла роль военной силы в решении международных проблем. НАТО рассматривает Россию своей главной угрозой, наращивает военный потенциал у наших границ», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

По его словам, интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских самолетов и кораблей вблизи российских границ вблизи российских границ в 2020 году возросла на 15% по сравнению с предыдущим годом.

«США начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии», – сказал Шойгу.

Он отметил также, что США наращивают присутствие своих боевых кораблей в Арктике.

Ранее в понедельник Швеция объявила о крупной модернизации армии из-за России.