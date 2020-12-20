Обаму обвинили в «унижении» Евросоюза

Бывший президент США Барак Обама «унизил» Европейский союз, указав в своих мемуарах «Земля обетованная» на «неразрешимые противоречия» блока, пишет британская газета Express.

Издание отмечает, что ЕС переживает, возможно, величайший кризис доверия в своей истории. Независимо от текущего состояния переговоров по Brexit, выход Великобритании из союза выглядит как беспрецедентный удар по имиджу Брюсселя. Если добавить к этому еще и спор государств-членов Евросоюза вокруг фонда по восстановлению от последствий эпидемии COVID-19, будущее блока в лучшем случае выглядит мрачным, передает РИА «Новости» со ссылкой на Express.

На этом фоне Барак Обама, «остающийся все еще одним из влиятельнейших голосов в большой политике», словно всадил нож в тело Евросоюза своей «убийственной оценкой», отмечает газета. Бывший президент США пишет в своих мемуарах, что греческий долговой кризис, возникший после финансового краха 2008 года «обнажил неразрешенные противоречия, лежащие в основе десятилетнего движения Европы к углублению интеграции», говорится в статье.

«Тогда я понял, что греческий долговой кризис был такой же геополитической проблемой, как и вопросом мировых финансов», – уверен Обама.

Что еще хуже, у политиков в Афинах не было выхода из сложившейся ситуации, поскольку членство в еврозоне не давало стране необходимой гибкости в денежно-кредитной политике, говорится в статье.

Обама в своих мемуарах намекает, что последствия от финансовой помощи Греции для Франции и Германии были огромными. Доверие к еврозоне было подорвано, и шрамы видны даже сегодня – не в последнюю очередь из-за недавних споров государств-членов ЕС, касающихся фонда по восстановлению от последствий эпидемии COVID-19, говорится в статье.

Отметим, что в настоящее время отношения Вашингтона и Брюсселя переживают не лучшие времена. Во время президентства Дональда Трампа между ними возникали непростые вопросы, среди которых, к примеру, торговля, поскольку Соединенные Штаты ввели ряд пошлин на товары из стран союза. Кроме того, США вышли из Парижского соглашения по климату, а также из ядерной сделки по Ирану. В свою очередь Джо Байден в случае победы на выборах главы государства пообещал возобновить участие США в Парижском соглашении по климату сразу же после инаугурации. Однако Европе посоветовали не ждать новой страницы в отношениях с США при Байдене.