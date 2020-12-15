Европе посоветовали не ждать новой страницы в отношениях с США при Байдене

США при избранном президенте Джо Байдене продолжат проводить свою эгоистичную политику, пренебрегая интересами партнеров, считает находящийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с Евросоюзом (ЕС) и США Гильберт Доктороу.

Доктороу считает, что «можно сколько угодно говорить о новой странице в отношениях с США, но все это пустые слова», передает РИА «Новости».

«Эгоистичное преследование собственных интересов за счет союзников останется фундаментальной линией политики США», – сказал он, добавив, что, на его взгляд, в США не уважают суверенитет третьих стран.

При этом, по его словам, внешне все будет выглядеть как возврат к дружественному отношению Вашингтона к Европе: «Байден олицетворяет возврат к внешне дружественному отношению Америки к европейским союзникам, к американскому «лидерству» в вопросах мирового управления, включая борьбу с глобальным потеплением, к «основанной на ценностях» американской внешней политике до (действующего президента США Дональда) Трампа, которая агрессивно продвигала демократию и права человека».

Доктороу добавил, что продвигаемая европейскими чиновниками идея стратегической автономии ЕС в ближайшее время невыполнима, так как «интересы 27 членов ЕС слишком разные, а иногда и противоречат друг другу». Таким образом, лидерство в отношениях останется за США.

Эксперт добавил, что все последние попытки ЕС выступить лидером в международных вопросах успехом не увенчались.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС планирует воссоздать «амбициозный союз с США» после инаугурации «избранного президента» Джозефа Байдена.

Кроме того, в заявлении Совета ЕС говорилось, что ЕС и США во главе с Байденом должны наращивать совместные усилия в области обороны и безопасности, в том числе путем расширения сотрудничества между ЕС и НАТО.

До этого Еврокомиссия разработала стратегию перезапуска отношений с США при администрации Байдена по четырем векторам: пандемия, климат, торговля и продвижение западной модели демократии.

Указывалось также, что Европа намерена сотрудничать с Вашингтоном для продвижения западной демократии в мире, противодействия России и поддержки передачи власти в Белоруссии.