ЕС решил наращивать совместные с США усилия в области безопасности и обороны

Евросоюз и США во главе с Джозефом Байденом должны наращивать совместные усилия в области обороны и безопасности, в том числе путем расширения сотрудничества между ЕС и НАТО, говорится в заявлении Совета ЕС.

«Евросоюз и Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать тесное сотрудничество и диалог в сфере обороны и безопасности, и продолжать наращивать совместные усилия, в том числе путем усиливаемого с обеих сторон стратегического партнерства НАТО – ЕС в сфере общих интересов, что зафиксировано в совместных декларациях на саммитах [НАТО] в Варшаве в 2016 году и в Брюсселе в 2018 году», – цитирует документ ТАСС.



Также Совет ЕС выразил надежду на совместную работу с США по вопросу ядерной сделки с Ираном. «Нам необходимо работать вместе для сохранения СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ядерной проблемы Ирана]», – говорится в документе. В ЕС полагают, что он остается ключевой опорой архитектуры нераспространения в мире.



Ранее Еврокомиссия разработала стратегию перезапуска отношений с США при администрации Джозефа Байдена по четырем векторам: пандемия, климат, торговля и продвижение западной модели демократии. Кроме того, Евросоюз намерен сотрудничать с США для продвижения западной демократии в мире, противодействия России и поддержки передачи власти в Белоруссии.