ЕС захотел воссоздать «амбициозный союз с США» при Байдене

Евросоюз планирует воссоздать «амбициозный союз с США» после инаугурации «избранного президента» Джозефа Байдена, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

«Выборы в США открыли новые возможности. Участники саммита заявили о намерении воссоздать амбициозный союз с США, которые являются самым близким другом и партнером», – передает его слова ТАСС.

В ранее опубликованном заявлении Совета ЕС говорилось, что Евросоюз и США во главе с Байденом должны наращивать совместные усилия в области обороны и безопасности, в том числе путем расширения сотрудничества между ЕС и НАТО.

Ранее Еврокомиссия разработала стратегию перезапуска отношений с США при администрации Джозефа Байдена по четырем векторам: пандемия, климат, торговля и продвижение западной модели демократии. Кроме того, Евросоюз намерен сотрудничать с США для продвижения западной демократии в мире, противодействия России и поддержки передачи власти в Белоруссии.