Умерла актриса Нина Иванова из фильма «Весна на Заречной улице»

В возрасте 86 лет скончалась актриса Нина Иванова, известная зрителю по роли учительницы Татьяны Сергеевны в фильме «Весна на Заречной улице», об этом сообщил Союз кинематографистов России.

«1 декабря 2020 года, на 87-м году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова», – говорится в сообщении на сайте союза.

Прощание с артисткой состоится 4 декабря в прощальном зале морга 59-й больницы, уточнили в организации.

«Отдельной страницей в творчестве Нины Георгиевны Ивановой навсегда останется роль Татьяны Сергеевны в фильме Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице». Нина Георгиевна была приглашена на главную роль в этот фильм. После показа этой картины Нина Иванова и Николай Рыбников стали необыкновенно популярными на всю страну», – напомнили в союзе.

Иванова также в 10 лет исполнила свою первую роль в ленте Виктора Эйсымонта «Жила была девочка». В дальнейшем Иванова снималась в таких картинах, как «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть», сняла несколько сюжетов журнала «Ералаш» в качестве режиссера.