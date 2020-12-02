Путин рассказал о поставках вакцины «Спутник V» в страны ОДКБ

Россия прорабатывает вопрос поставок вакцины «Спутник V» от коронавируса и ее производства в государствах ОДКБ, заявил президент Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«В настоящее время прорабатываются вопросы поставок в государства ОДКБ российской вакцины «Спутник V» и ее возможного совместного производства в ваших странах, уважаемые коллеги», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, это касается и двух других российских вакцин, в том числе «ЭпиВакКороны», которая также прошла регистрацию.

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН.

Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса оказались эффективны и безопасны.

Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. Так, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов; одной из последних стран был Уругвай – власти государства задумались о покупке «Спутника V», но окончательное решение пока не принято.